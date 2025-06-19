Общественная организация Фонд DeJure, возглавляемая Михаилом Жернаковым, в 2021-2024 годах получила от доноров более 108 миллионов гривен (более 3 млн долларов США с учетом курса в разные годы). В то же время детальные финансовые отчеты от фонда, который позиционирует себя как один из главных игроков в сфере судебной реформы, отсутствуют в открытом доступе. Информацию о том, что DeJure не обнародует ни статьи расходов, ни договоры с подрядчиками публикуют "Украинские новости".

"Несмотря на масштабную деятельность, DeJure имеет статус неприбыльной организации и отчитывается по упрощенной процедуре, которая обычно применяется для микропредприятий. Такой подход противоречит принципам прозрачности и может нарушать украинское законодательство, поскольку делает невозможным независимый аудит использования сотен миллионов гривен", - отмечает издание.

По обнародованной информации, значительная часть средств могла поступать в DeJure от иностранных доноров или заинтересованных лиц, влияние которых на украинскую судебную систему может быть деструктивным.

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"Українські новини" напомнили, что имя руководителя фонда Михаила Жернакова уже неоднократно фигурировало в публичных скандалах. Его критиковали за поддержку кандидатов с сомнительными научными степенями в состав ВККС и за попытки уклонения от мобилизации.

Сначала Жернаков ссылался на диагноз "плоскостопие", однако этот диагноз не подтвердила военно-врачебная комиссия. Позже он получил бронь как преподаватель частного вуза - Киевской школы экономики. Однако, по данным журналистов, его преподавательская деятельность была фиктивной, и в университете он не появлялся.

По имеющейся информации, Жернаков также тратил донорские средства для "накручивания" лайков и комментариев в соцсетях под своими постами. Его сообщения в Фейсбуке активно поддерживали аккаунты, принадлежащие моделями с платформы Onlyfans, где девушки зарабатывают деньги за выкладывание эротических фото.

Кроме того, руководитель DeJure свободно выезжает за границу и путешествует по Европе. Его заметили на одном из мероприятий вместе со скандальным членом Общественного совета добродетели Мартиной Богуславец, которая по данным СМИ, заработала на "борьбе с коррупцией" 2 квартиры, не имея на это соответствующих официальных доходов.

Учитывая активное участие DeJure в формировании органов судейского управления и проведения судебной реформы, отсутствие прозрачности в финансах и скандалы вокруг лидера организации вызывают серьезное беспокойство.

Сейчас организация публично не комментировала эти обвинения.