Либанова отметила, что на это есть несколько важных причин.

Большая часть украинцев, которые не планируют возвращаться домой после завершения войны, - это те люди, которые уехали из Украины полной семьей, имеют хронически больных членов семьи или уже устроились в других странах. Такое мнение высказала директор Института демографии и социсследований имени М.В. Птухи Национальной академии наук Элла Либанова в интервью LIGA.net.

"Уровень жизни там был есть и долго будет выше, чем в Украине. Ну скажем, если речь идет о Германии, Австрии, Голландии, Дании - там он выше, качество жизни лучше. А здесь мы ничего сделать не можем", - сказала она.

Либанова считает, что одна из важнейших причин, почему украинцы не захотят возвращаться домой, - это лечение тяжелобольных за границей.

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"Онкобольные получают по страховке практически весь комплекс услуг бесплатно: лекарства, приборы, какая-то помощь. Я не говорю сейчас о качестве медицинской помощи, о доступности - там она бесплатная. У нас за большинство этих услуг придется платить", - подчеркнула демограф.

Также Либанова заверила, что если вся семья уехала за границу, то очень мало шансов, что они вернутся в Украину. Она заверила, что шансов будет гораздо больше, если в стране остались родители или близкие родственники.

Кроме того, Либанова добавила, что важную роль также играет наличие собственности в Украине. Она считает, что Украине необходимо прилагать усилия, чтобы выехавшие из страны люди не чувствовали себя оторванными.

"Мы обязаны повлиять на то, чтобы люди не чувствовали себя отвергнутыми от Украины. Говорят о патриотизме. Я бы употребляла не слово "патриотизм", а "украинскость". Чтобы они чувствовали свою украинскость", - отметила Либанова.

Помимо этого демограф отметила, что многие украинцы вернулись еще в первые недели полномасштабной войны. По данным пограничной службы, в первые две недели вторжения РФ в Украину вернулись 200 тысяч мужчин.

Украинские беженцы - важные новости

Ранее совет Европейского Союза поддержал предложение Еврокомиссии продлить до 4 марта 2027 года временную защиту для более 4 миллионов украинцев, которые нашли в убежище странах ЕС. Также в Евросоюзе ведут обсуждение по разработке стратегии постепенного перехода от временной защиты украинцев к их возвращению на родину.

Кроме того, украинские беженцы получили возможность поступить на бюджет в польский ВУЗ. Отмечается, что стать студентом на бюджете может практически любой украинец.

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