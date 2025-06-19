По словам Сергея Грабского, РФ не способна ежедневно запускать по 500 беспилотников.

Во время массированных атак РФ на Украину количество ударных беспилотников типа "Шахед" достигает почти 500 единиц в сутки. Однако россияне планируют увеличить их количество до 700. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в комментарии для "Telegraf UA".

"Несмотря на такую интенсивность атак (в среднем в июне противник за день выпускал 196,82 беспилотника), говорить о его способности ежедневно пускать 500 беспилотников - это очень далеко от идеала. Ему надо напрячься как минимум вдвое, а то и больше, чтобы обеспечить такую интенсивность обстрелов. Чего он достичь (давайте говорить откровенно) не может, потому что есть специфика логистики", - подчеркнул он.

Грабский добавил, что страна-агрессор смогла рассредоточить производство и наладить выпуск отдельных деталей, однако их окончательная сборка требует обученного персонала и определенных локаций, однако в России их не очень много.

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"Хотя надо понимать: если бы РФ имела немножко другую структуру бизнеса и промышленности, то наладить такое производство под общим контролем можно было бы. Но мы имеем Российскую Федерацию, такую как она есть, и поэтому говорить, что они вскоре смогут нарастить такое производство - будет слишком оптимистичным", - считает эксперт.

По его словам, за таким количеством "Шахедов", которые сейчас летят в сторону Украины, мы будем наблюдать еще достаточно долго.

"Давайте не забывать: мы не стоим на месте и так же наносим удары по России. Мы "выключили" на всю ночь Московский транспортный узел. Почему-то об этом у нас очень мало говорят, а говорить надо больше. Потому что если говорить о паритете, то должен заметить: количество дронов, которые выпускает Украина [по России и оккупированным РФ украинским территориям] в целом является или эквивалентным, или даже больше того количества дронов, которые запускает по нам Российская Федерация", - заверил Грабский.

Проблема "Шахедов" для Украины

Ранее специалист по системам РЭБ и связи Сергей "Флеш" Бескреснов заявил, что РФ "разнесет" всю Украину "Шахедами", если быстро не найдется противодействие. По его словам, россияне масштабировали производство этих дронов и продолжают его увеличивать.

"Если мы не начнем действовать прямо сейчас, нашей инфраструктуре, производству и оборонительным сооружениям конец", - подчеркнул "Флеш".

Также специалист рассказал, что в Украине впервые обнаружили "Шахед" с камерой и модулем искусственного интеллекта. Он добавил, что о том, что такой дрон разрабатывается, было известно давно, однако первый факт его применения зафиксирован был только сейчас.

"Радиомодем позволяет управлять "Шахедом" на расстоянии до 150 километров от границ России или линии фронта, или на большие расстояния в случае применения воздушных ретрансляторов в нашем воздушном пространстве", - пояснил Бескреснов.

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