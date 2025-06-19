Потеплеет только в воскресенье.

В ближайшие дни в связи через Украину проходит холодный атмосферный фронт, поэтому украинцам следует приготовиться к снижению температуры. Об этом сообщает известный синоптик Наталья Диденко.

Так, завтра в большинстве областей ожидается свежая погода с температурой воздуха +15...+21, несколько теплее будет лишь в южной части, +20...+25 градусов.

Но это еще не все неприятные сюрпризы, предупреждает Диденко.

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Ожидается порывистый северо-западный ветер со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду.

"Дожди, местами с грозами, пройдут ночью на юге, западе и севере Украины, а в течение дня пятницы будут идти в северных областях, на Волыни, в Ровенской и Харьковской областях", - добавляет она.

На остальной территории будет без осадков.

В Киеве 20-го июня также ожидается дождь, возможна гроза, сильные штормовые порывы северо-западного ветра. Столбики термометров опустятся до +16...+18 градусов.

В субботу еще также будет холодно, а вот в воскресенье уже потеплеет, утешает синоптик.

Погода на лето

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух отмечала, что ближайшие месяцы в Украине будут засушливыми, а в целом лето 2025 года будет жарким.

"Последние расчеты показывают, что лето у нас будет теплым, средняя температура ожидается выше на 1-2 градуса за норму. Сезон будет более засушливым, особенно август и июль", - сообщила Балабух.

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