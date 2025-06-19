Это заявление выглядит странным с учетом динамики российского самолетостроения.

Российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в этом году увеличит выпуск самолетов на 30%. Об этом сообщил глава корпорации Вадим Бадеха в новом интервью.

"В этом году у нас будет рекорд по количеству выпущенных самолетов - ждем роста более чем на 30%, а ведь предыдущий год тоже был рекордным. Это в основном за счет военной техники", - говорит глава ОАК.

По его словам, рост за счет гражданской авиации будет позже, поскольку сейчас корпорация находится на этапе получения сертификации на самолеты.

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"Если говорим о гражданской части - это МС-21, SJ-100, Ил-114-300. Они все находятся на решающем этапе испытаний, и параллельно готовится их серийное производство", - добавил Вадим Бадеха.

Российское авиастроение - главное

Тезис о рекорде по количеству самолетов, которые построят в этом году, выглядит странно, ведь с самой аннексии Крыма РФ сталкивается с санкционным давлением Запада. Это сказалось на количестве построенных самолетов.

По подсчетам российского ЦАСТ, если в 2014 году Вооруженные силы РФ получили 101 боевой и учебно-боевой самолет нового производства, то в 2018-м эта цифра уменьшилась до 50. А в 2021 году общее количество упало до 21 самолета.

Настоящим испытанием для российского авиастроения стала полномасштабная война.

В прошлом году специалисты подсчитали, что РФ построила в 15 раз меньше авиалайнеров, чем планировала. После полномасштабной войны ОАК выпустила лишь семь пригодных к эксплуатации авиалайнеров, тогда как планировала построить 108.

Несколько лучше за последние годы выглядела ситуация в военной авиации. Как считают западные специалисты, в 2024-м Москва изготовила несколько десятков боевых машин, включая относительно современные Су-57 "пятого поколения".

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