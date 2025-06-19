Повышение уровня моря делает штормы более мощными.

Уровень мирового океана сейчас растет в два раза быстрее, чем в прошлом веке, свидетельствуют данные нового научного отчета. Как пишет Sky News, исследование, которое уделяет особое внимание изменению климата в 2020-х годах, показывает, что уровень моря теперь растет на 4,3 мм в год в среднем с 2019 года, по сравнению с 1,8 мм в год на рубеже 20-го века.

Ускорение резкое, но в пределах того, чего ожидали ученые. Причина в том, что из-за потепления атмосферы в море стало поступать больше тающего льда, а океанская вода расширяется по мере нагревания.

В общем, все 10 показателей изменения климата в отчете изменяются в негативном направлении. При этом большинство из них делают это более быстрыми темпами, чем ожидалось.

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При этом исследователи отмечают, что результаты "беспрецедентны", но "неудивительны", учитывая, что мир продолжает выбрасывать в атмосферу рекордные объемы газов, вызывающих потепление планеты.

"Мы видим ясную и последовательную картину того, что ситуация ухудшается", — сказал ведущий автор исследования профессор Пирс Форстер.

В докладе, в котором приняли участие более 60 ученых, также предупреждается, что мир нагревается быстрее, чем когда-либо прежде, с "беспрецедентной" скоростью 0,27 градуса по Цельсию за десятилетие.

"По всему набору показателей мало хороших новостей. Вот почему у меня нет моего обычного оптимизма", - сказал Форстер в комментарии Sky News.

Он отметил, что выбросы парниковых газов должны были начать существенно снижаться в 2024 году, если мир собирается ограничить потепление не более чем на 1,5 градуса по Цельсию выше доиндустриального уровня — порог, который, по общему мнению, является наилучшим шансом избежать очень серьезных последствий.

Новости экологии

Впервые за всё время наблюдений средний уровень CO₂ в атмосфере за месяц превысил 430 частей на миллион (ppm) - это больше, чем когда-либо за всю историю человечества.

Кроме того, мы рассказывали, что ученые бьют тревогу из-за стремительного потемнения мирового океана. Это происходит, когда изменения в верхнем слое воды затрудняют попадание солнечного света вглубь океана.

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