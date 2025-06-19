Американская помощь Украине, похоже, уже иссякает.

Президент США Дональд Трамп настолько разочарован провалом своих дипломатических усилий, что поднимал вопрос о полном прекращении поддержки Украины в ее противостоянии российской агрессии. Это может значительно усложнить ситуацию на поле боя, пишет ABC News.

Сокращение американской помощи

В издании напомнили, что в июне Трамп сравнил российско-украинскую войну с "дракой двух маленьких детей в парке". Он также добавил, что лучше иногда "дать им побороться, прежде чем разнимать".

Более того, американская помощь Украине, похоже, иссякает и на практике, подчеркнули в издании. Например, в апреле администрация Трампа одобрила продажу военной помощи Украине на 50 миллионов долларов, но только после подписания спорного соглашения о добыче полезных ископаемых.

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Тем не менее Белый дом не задействовал около 3,9 миллиарда долларов, которые были выделены на финансирование военной помощи Украине. Эти средства экс-президент США не успел потратить до конца своих полномочий.

Последствия для Украины в случае прекращения помощи от США

"Без американского оружия ситуация на поле боя, конечно, будет более сложной", - сказал журналистам председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

В издании напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский в начале года говорил о том, что американская помощь составляет 30% от украинского вооружения. По некоторым оценкам, эта доля составляет всего 20%.

Тем не менее научный сотрудник аналитического центра Royal United Services Institute в Великобритании Александр В. Данилюк в разговоре с журналистами заявил, что американская военная помощь важна, но не жизненно необходима.

"Я бы не стал ее недооценивать, но и переоценивать тоже не стал бы", - сказал он, добавив, что около половины предоставленных американских систем вооружения и боеприпасов можно заменить альтернативными вариантами.

Данилюк считает, что противовоздушная оборона является одной из областей, в которой американская поддержка особенно важна. По его словам, американские системы обороны помогают усилить безопасность Киева. Он заявил, что без них столица пострадала бы так же, как Одесса или Запорожье.

"Это нехорошо. Это значительно ухудшит жизнь, особенно для западных дипломатов, включая американских. Изменит ли это нашу волю к борьбе? Нет. Просто погибнет больше мирных жителей, это единственное отличие", - добавил научный сотрудник.

Данилюк признал, что прекращение американской помощи создаст некоторые проблемы. Тем не менее он заверил, что Украина "не собирается разваливаться". Он напомнил, что Украина уже пережила два предыдущих периода, когда американская помощь была заморожена.

Что нужно будет делать Украине

Аналитик Флетчерской школы права и дипломатии при Университете Тафтса Павел Лузин в разговоре с журналистами подчеркнул, что сейчас важно найти замену оружию, которое США могут перестать поставлять.

"Предыдущая администрация решила, что американские налогоплательщики должны взять на себя эту ношу. Нынешняя администрация хочет разделить эту ношу", - подчеркнул он.

Лузин отметил, что Европа может оплатить американское оружие для Украины. Он считает, что у Украины также есть возможность оплатить оружие с помощью долгосрочных европейских или американских кредитов. Более того, для этой цели могут быть использованы и замороженные российские активы.

В издании отметили, что Европу часто критикуют за медленную мобилизацию своих ресурсов. Геополитический стратег и основательница Fordham Global Foresight Тина Фордхэм в комментарии изданию заявила, что европейские страны неоднократно доказывали то, что они могут действовать решительно со временем.

В издании напомнили, что Украина полагается на США в вопросах снабжения боеприпасами для артиллерийского ракетного комплекса HIMARS. Также крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP, наземные бомбы малого диаметра, гаубицы M777, противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM и истребители F-16 либо производятся в США, либо зависят от американских компонентов и систем. Это дает дает Вашингтону право вето на их передачу Киеву.

Трамп назвал российско-украинскую войну "детской дракой" - что известно

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп сравнил войну в Украине с "дракой двух детей". В ответ на это пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что для Москвы эта война является "экзистенциальной".

Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на это неуместное сравнение. Он заявил, что они с главой РФ Владимиром Путиным не дети. Украинский лидер подчеркнул, что российский диктатор является убийцей, который "пришел в этот парк, чтобы убивать детей".

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