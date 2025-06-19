Starship является полностью многоразовой сверхтяжелой ракетой-носителем, которую разрабатывает компания SpaceX.

Прототип Starship под названием Ship 36 взорвался во время подготовки к испытаниям в Техасе в среду, 18 июня, вечером. Видео аварии опубликовало NasaSpaceFlight.

Прототип готовили к статическим огневым испытаниям на полигоне Starbase, когда внезапно произошел взрыв, который уничтожил космический аппарат.

В заявлении компании SpaceX говорится, что аппарат столкнулся с "серьезной аномалией". Точную причину аварии установят позже.

Видео дня

SpaceX заявила, что для жителей близлежащих населенных пунктов нет никакой опасности, но призвала людей держаться подальше, пока продолжаются работы по обеспечению безопасности испытательной площадки.

Статическое огневое испытание является частью подготовки к запуску. Во время таких испытаний зажигается ракетный двигатель или комплект двигателей, в то время как сам аппарат остается надежно закрепленным на пусковой установке.

Справка УНИАН. Starship - полностью многоразовая сверхтяжелая ракета-носитель, которую разрабатывает компания SpaceX. Она предназначена для экономичной доставки грузов и людей на околоземные орбиты, а также для межпланетных полетов на Луну и Марс.

Starship - самая большая по размерам, массе, мощности и грузоподъемности ракета в истории. Она превосходит по этим параметрам даже знаменитый Saturn V, который запустил американских астронавтов на Луну.

Starship - последние новости

Все последние испытания Starship завершились неудачами. Например, почти полным провалом закончились испытания системы в мае этого года.

Также Starship взорвался во время мартовских тестов. При этом ракета-носитель Super Heavy успешно вернулась на Землю.

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