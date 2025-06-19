На поле боя не слишком эффективна: Селезнев рассказал о запасах бронетехники у россиян

На складах у врага еще есть немного устаревшей техники, но ее восстановление требует длительного времени.

Использование бронетехники на поле боя не слишком эффективно, поэтому россияне все чаще применяют приспособленную легковую автомобильную технику или мотоциклы.

Об этом в эфире Radio NV сказал Владислав Селезнев, военный эксперт, бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины.

Отвечая на вопрос о возможном исчерпании у врага запасов бронетехники, он отметил, что "возможности российского оборонно-промышленного комплекса по изготовлению современных, новых танков ограничивается цифрой в 200 единиц".

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"Конечно, на базах, арсеналах и складах Российской Федерации еще немного есть устаревшей техники. Но ее восстановление требует достаточно длительного промежутка времени. Потому что то, что более-менее пригодно к использованию, уже было снято с хранения, отправлено на ремонтные заводы, восстановлено и отправлено на поле боя, где благополучно было сожжено", - сказал Селезнев.

Да, отметил он, у оккупантов еще есть определенная часть такого типа ресурсов. Впрочем, специфика применения такова, что использование бронетехники на поле боя не слишком эффективно.

"Она громоздкая, не очень быстрая, не маневренная. А при таких условиях очень уязвима: и для артиллеристов, и для операторов FPV-дронов. Враг все чаще прибегает к тактике применения или приспособленной легковой автомобильной техники, или мотоциклов", - отметил Селезнев.

Он пояснил, что именно скорость в так называемой "килл зоне" является вспомогательной. "И часто враг этой возможностью пользуется, и достаточно эффективно. Потому что те продвижения, которые фиксируют мониторинговые проекты вроде DeepState, - это, в основном, те продвижения, которые и достигаются путем массированного применения той самой приспособленной автомобильной и мотоциклетной техники", - сказал эксперт.

Летнее наступление РФ - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан высказал мнение, что летнее наступление россиян сейчас на пике, но планы диктатора страны-агрессора России Владимира Путина с продвижением в Украине не выполняются.

Кузан отметил, что концентрированное наступление на Сумском направлении враг начал с целью растянуть украинские силы, впрочем, понес существенные убытки в плане техники и живой силы.

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