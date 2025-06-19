На поле боя не слишком эффективна: Селезнев рассказал о запасах бронетехники у россиян

Использование бронетехники на поле боя не слишком эффективно, поэтому россияне все чаще применяют приспособленную легковую автомобильную технику или мотоциклы.
Об этом в эфире Radio NV сказал Владислав Селезнев, военный эксперт, бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины.
Отвечая на вопрос о возможном исчерпании у врага запасов бронетехники, он отметил, что "возможности российского оборонно-промышленного комплекса по изготовлению современных, новых танков ограничивается цифрой в 200 единиц".
"Конечно, на базах, арсеналах и складах Российской Федерации еще немного есть устаревшей техники. Но ее восстановление требует достаточно длительного промежутка времени. Потому что то, что более-менее пригодно к использованию, уже было снято с хранения, отправлено на ремонтные заводы, восстановлено и отправлено на поле боя, где благополучно было сожжено", - сказал Селезнев.
Да, отметил он, у оккупантов еще есть определенная часть такого типа ресурсов. Впрочем, специфика применения такова, что использование бронетехники на поле боя не слишком эффективно.
"Она громоздкая, не очень быстрая, не маневренная. А при таких условиях очень уязвима: и для артиллеристов, и для операторов FPV-дронов. Враг все чаще прибегает к тактике применения или приспособленной легковой автомобильной техники, или мотоциклов", - отметил Селезнев.
Он пояснил, что именно скорость в так называемой "килл зоне" является вспомогательной. "И часто враг этой возможностью пользуется, и достаточно эффективно. Потому что те продвижения, которые фиксируют мониторинговые проекты вроде DeepState, - это, в основном, те продвижения, которые и достигаются путем массированного применения той самой приспособленной автомобильной и мотоциклетной техники", - сказал эксперт.
Летнее наступление РФ - последние новости
Как сообщал УНИАН, ранее глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан высказал мнение, что летнее наступление россиян сейчас на пике, но планы диктатора страны-агрессора России Владимира Путина с продвижением в Украине не выполняются.
Кузан отметил, что концентрированное наступление на Сумском направлении враг начал с целью растянуть украинские силы, впрочем, понес существенные убытки в плане техники и живой силы.