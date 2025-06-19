Телеведущая волнуется за безопасность Саши, но объяснила, почему не хочет никуда ехать.

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина ответила, почему остается в Украине вместе с сыном во время полномасштабной войны.

После очередной атаки россиян на столицу 17 июня, Маша, которая пряталась с 10-летним Александром в метро, сделала пост в своем Instagram. Телеведущая отметила, что несмотря на постоянную опасность, она не хочет никуда выезжать из родной страны и объяснила причину.

"Маша, почему ты здесь?" - спрашиваю себя, сидя в метро "Крещатик" с Сашей, который спит у меня на коленях, позапрошлой ночью. Этот вопрос, как неугомонный дятел, выстукивает в висках в каждую такую адскую ночь, когда я вижу, как боится мой сын. Когда я уже забыла, как пахнет моя кровать, потому что уже несколько месяцев мы ночуем в коридоре... Потому что здесь моя жизнь - единственный ответ, который приходит каждый раз... Жизнь. Жизнь среди смога трагедий, изуродованных судеб и просевшей сильно энергии города... Но ведь жизнь", - написала Ефросинина.

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Она также добавила, что ей постоянно советуют вывезти сына в безопасное место, чтобы мальчик спокойно жил без тревог. Однако, по словам Маши, Саша также не хочет уезжать из Киева.

"После обстрела я впервые за полтора года, как перевезла Сашу в Киев, спросила его: "Котенок, ты хочешь снова поехать?". И он сказал: "Если ты обещаешь, что мы при любой тревоге будем спускаться в метро, то нет, не хочу! Потому что здесь ты и папа! Здесь моя любимая школа, друзья, вкусная еда и баскетбол", - вспомнила разговор с сыном телеведущая.

Напомним, ранее Елена Кравец ответила, планирует ли выезжать за границу с младшими детьми во время войны.

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