Церемония прощания пройдет в два этапа.

В Киеве прощаются с погибшим на фронте известным украинским актером Юрием Фелипенко.

Первый этап прощания проходит в зале Театра на Подоле, где актер провел большую часть своей творческой карьеры, передает OBOZ.UA.

Сообщается, что на церемонию собрались десятки коллег, друзей и поклонников Фелипенко. Сразу попасть в зал смогли не все, из-за чего снаружи образовалась очередь. Люди ждут, чтобы в последний раз почтить память талантливого актера и защитника.

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Отмечается, что почтить память Фелипенко пришел глава Национального академического драматического театра имени Леси Украинки Кирилл Кашликов и заслуженный артист Украины, актер Театра Франко Александр Печерица.

Как сообщалось ранее, церемония пройдет в два этапа. После прощания с актером в Театре на Подоле отдать дань уважения Фелипенко все желающие смогут в Михайловском Златоверхом соборе. По словам распорядителя церемонии, похоронят его на Берковецком кладбище.

Напомним, 15 июня стало известно, что на войне погиб украинский актер Юрий Фелипенко. В апреле 2024 года артист присоединился к батальону ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр.

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