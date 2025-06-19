На побережье моря вместо отдыхающих можно увидеть только бездомных собак.

Кирилловка на берегу Азовского моря, что на Запорожье, до захвата россиянами была одним из самых популярных курортов не только среди украинцев. Однако сейчас поселок превратился в безлюдное место. В частности один из местных жителей показал, как сейчас выглядят курортные пляжи, передает "Телеграф".

Теперь на курорте вместо тысяч туристов, которые каждое лето приезжали на отдых, царит тишина. Из "посетителей" пляжей можно встретить лишь бездомных собак, которые бродят по пустым берегам.

По словам местного жителя, море стало тихим и чистым.

"Это и неудивительно - за три года полномасштабной войны людей там практически не было. В то же время прибрежная зона, вероятно, заминирована оккупантами. Поэтому это чрезвычайно опасно для гражданского населения", - пишут в "Телеграфе".

Кирилловка - что известно

Кирилловка является известным курортным поселком на юге Украины, который находится на побережье Азовского моря в Запорожской области. Курорт имеет около 20 километров песчаных пляжей и делится на несколько основных зон, а именно: Центральный пляж, Пересыпь, Федотова коса и Коса Пересыпь.

Пляжи в основном песчаные с пологим входом в море, благодаря чему они являются идеальными для отдыха с детьми.

Кроме того, Кирилловка имеет более 300 баз отдыха, пансионатов, гостиниц и частных домов. Также на территории курорта работали аквапарки, самый большой из которых - "Остров сокровищ", было около 50 заведений питания, рынки и развлекательные заведения.

"До 2022 года ежегодно Кирилловку посещали примерно 1,5-2 миллиона туристов. Основной поток посетителей был из Украины (Запорожская, Днепропетровская, Харьковская, Донецкая области). Также много отдыхающих приезжало из Беларуси и русскоязычных регионов", - подчеркнули в "Телеграфе".

Жизнь в оккупации - последние новости

Как писал УНИАН, ранее в оккупированном Геническе местным жителям ограничили отдых на пляже. Такое решение приняли из-за того, что россияне готовятся к приезду туристов из РФ, поэтому жителей просят не отдыхать на основном пляже после 09:00 "для собственной безопасности".

По информации активистов "Желтая лента", оккупанты стараются к минимуму приводить к контактам между местным населением и россиянами и иммигрантами, чтобы не портить картинку "русского мира".

В то же время руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщал, что россияне превращают Мариуполь в полноценную военную базу. По его словам, теперь город становится полноценной военной площадкой, которая милитаризируется "бешеными темпами".

"Могу рассказать, что появляются (новые военные объекты - УНИАН), строят и строят "дохиба". На самом деле, это печальная часть истории, потому что россияне сейчас подвинули свои базы и военную составляющую, которая на территории Ростовской области находилась. Она понемногу перемещается на территорию Мариуполя на сегодняшний день", - подчеркнул он.

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