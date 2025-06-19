Если Иран сбросит такую бомбу на Белый Дом, там невозможно быть жить 24 тысячи лет, отметил Роман Свитан.

Поднятие в небо Вашингтоном так называемого "самолета судного дня" может быть связано с тем, что несколько иранских подводных лодок с баллистическими ракетами могут находиться неподалеку от восточного побережья США. Такое мнение в эфире "Radio NV" озвучил военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

"Часть баллистики может зайти на Белый Дом. Причем баллистика может быть с фугасным снарядом, до тонны. Но она может быть и ядерной. Никто же не знает, есть ли у Ирана ядерное оружие", - сказал Свитан.

В то же время он добавил, что в Иране как минимум есть так называемая "грязная бомба", поскольку Тегеран имеет несколько ядерных реакторов и отходы из них.

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"У них есть тепловые сборки, это отходы ядерного производства. А плутоний распадается 24 тысячи лет. Представьте, если сейчас несколько баллистических ракет, запущенных с иранских подводных лодок, падают на Белый Дом с такой грязной бомбой. Там по меньшей мере 24 тысячи лет никто жить не будет. Понятно, что они подтянули самолет судного дня так называемый", - добавил Свитан.

Война между Израилем и Ираном: что известно

Как сообщал УНИАН, накануне Иран и Израиль снова обменялись ударами. Израиль в частности нанес удары по иранскому ядерному реактору в Араке.

Журналисты отмечают, что тяжелая вода помогает охлаждать ядерные реакторы, при этом она производит плутоний как побочный продукт, который потенциально может быть использован в ядерном оружии. Это дало бы Ирану еще один путь к бомбе кроме обогащенного урана, если бы он решил заняться этим оружием.

В то же время накануне верховный лидер Ирана пригрозил Израилю "решительным ответом" за атаки по его стране. Он отметил, что "битва начинается", а Иран во время нее не проявит "никакой пощады".

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