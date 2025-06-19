Он считает, что длительного мира без смены режима России, или же распада РФ не будет.

У Украины нет опции "не воевать" и есть шансы победить РФ. Об этом сказал в интервью Дмитрию Гордону заместитель командира 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" Святослав Паламар, известный под позывным "Калина", один из героических защитников Мариуполя.

"У нет опции "не воевать". Это должны осознать все... Мы должны защищать страну, потому что если "русские" придут, то заберут все, мы будем никем. "Русские" не хотят захватить какую-то определенную территорию, они хотят уничтожить Украину, государственность", - подчеркнул Паламар.

Он отметил, что у Украины есть шансы победы Россию.

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"Мы обязаны сопротивляться. Если думать о том, что Россия такая большая, такая могущественная, что там много людей, оружия и т.д., тогда зачем было начинать оказывать им сопротивление. Президент мог поехать, отвести войска, поднять реки. А почему Польша сопротивлялась во время Второй мировой в 1939 году против Нацистской Германии, против Советского Союза? Афины? Вьетнамцы? Воевать можно и нужно, однозначно. А дальше все зависит от людей - их духа, их креативности, подходов к ведению боевых действий", - сказал Паламар.

Он отметил, что Украина имеет крутые службы безопасности, реализует уникальные операции, украинцы - эрудированные люди и стали начинающими многих процессов, потому что нам сейчас нужно придумывать что-то новое все время, чтобы защищаться.

"И очень жаль что Украина сегодня - поле битвы, на котором мир испытывает новые методы, подходы ведения войны. Это полигон для некоторых. Это нужно понять. Но нам надо делать так, чтобы меньше ребят наших погибало - минимизировать потери, и увеличить потери врага", - подчеркнул "Калина".

Военный не готов сказать, когда закончится эта война. Паламар считает, что "она, видимо, еще будет". Пономарь считает, что длительного мира без смены режима России, или же распада РФ не будет.

"Для меня лично победа будет, когда изменится режим в России, или же когда Россия распадется на несколько государств. Когда она не будет нести угрозу для нашего государства. Вот когда она не будет нести угрозу, тогда я считаю, мы победили. Может быть прекращение огня, могут быть какие-то мирные договоренности. Но мы и они будем вооружаться, учить армию и т.д. Но долговременный мир в контексте того, что Россия уже не нападет, возможен только тогда, когда России в таком формате не будет, в котором она сейчас", - отметил Паламар.

Украина в войне - общественные настроения

Как сообщал УНИАН, опрос КМИС, проведенный в мае, показал, что в Украине впервые с 2024 года выросло количество людей, готовых терпеть войну столько, сколько это будет необходимо.

Мнение граждан изучается по этому вопросу с начала полномасштабной войны. До мая 2024 года ситуация была стабильна - украинцев, готовых терпеть войну столько, сколько нужно, было около 71%. Впрочем, с мая прошлого года этот показатель начал уменьшаться. В марте 2025 года он достиг отметки в 54% и дальше растет. И сейчас 60% украинцев утверждают, что "готовы терпеть столько, сколько будет необходимо".

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