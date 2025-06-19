Актер погиб на войне, он служил в батальоне ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр.

Ведущая Катерина Мотрич эмоционально обратилась к украинцам на церемонии прощания с погибшим на войне мужем - актером Юрием Фелипенко.

Часть ее речи опубликовал в Instagram украинский юрист Евгений Пронин:

"Убейте в себе все российское, забудьте навсегда этот язык и эту культуру, потому что только из-за России мы сейчас все вынуждены быть здесь".

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Напомним, как писал УНИАН, 19 июня в Киеве прощаются с Юрием Фелипенко - украинским актером, о гибели на фронте которого стало известно 15 июня.

Юрий служил в батальоне ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр.

Церемония прощания пройдет в два этапа: первый – в зале театра на Подоле, второй в Михайловском Златоверхом соборе. А похоронят Юрия Фелипенко на Берковецком кладбище.

Катерина Мотрич и Юрий Фелипенко поженились в июне прошлого года. Сообщая о гибели мужа, ведущая растрогала до слез: "Юра был без преувеличений моим миром, душой, моим светом. Невозможно передать эту потерю. Меня словно уничтожили".

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