Посмотреть ленту в украинских кинотеатрах можно будет в конце лета – начале осени 2025 года.

Вышел украинский трейлер комедийной драмы "Прости, детка" (Sorry, Baby) от студии A24, ставшей настоящими хитом топ-кинофестивалей этого года, в том числе "Сандэнс" и Канн.

В центре сюжета – молодая девушка Агнес, с острым умом, хорошим чувством юмора и привычными жизненными хлопотами. Однако несколько лет назад с Агнес случилось что-то плохое. Среди будничных дел, встреч и работы – девушка пытается осмыслить, что именно произошло, и как ей с этим справиться. "Иногда вы думаете о бездне, иногда – нет, – говорит Агнес случайному прохожему, – но жизнь идет".

Фильм стал полнометражным режиссерским дебютом для франко-американского режиссера и актрисы Евы Виктор, которая сама же исполняет главную роль в ленте, основанной на ее собственном опыте.

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Также в ленте сыграли Наоми Аки ("Мики 17", "Моргни дважды"), Лукас Хеджес ("Леди Берд", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"), Джон Кэролл Линч ("Суд над Чикагской семеркой", "Зодиак") и другие.

Продюсером фильма выступил лауреат премии "Оскар", режиссер Барри Дженкинс ("Муфаса", "Лунный свет").

Лента стала сенсацией на нынешнем фестивале независимого кино "Сандэнс", после участия в котором фильм попал в программу "Двухнедельник режиссеров" Каннского фестиваля, что является беспрецедентным, ведь Канны обычно включают в свои программы только первые премьеры. В Украине премьера ленты состоялась на фестивале зрительского кино МиколайчукOpen в Черновцах в июне 2025 года, где уже успела получить овации и положительные отзывы от аудитории.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 96% одобрения от критиков на основе 53 отзывов. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 88 из 100 баллов на основе 12 отзывов, что соответствует характеристике "всеобщее признание".

Как сообщили в пресс-службе кинодистрибьютора Adastra Cinema, посмотреть ленту в украинских кинотеатрах можно будет в конце лета – начале осени 2025 года.

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