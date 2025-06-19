Украинцы за рубежом преувеличивают проблемы на Родине: демограф назвала причину

Из-за потребления российских источников информации, в том числе российского телевидения, украинцы за рубежом преувеличивают проблемы, которые существуют внутри государства.

Украинцы за рубежом часто пользуются российскими источниками информации, и поэтому переоценивают существующие в государстве проблемы. Об этом в интервью Liga.net рассказала директор Института демографии и социсследований имени Птухи Элла Либанова.

Специалист назвала это важной информационной проблемой в том, что касается пребывания украинских мигрантов за рубежом.

"Они в значительной степени получают информацию из русскоязычных источников. Даже если там запрещено российское телевидение, а оно не везде запрещено, прямо скажем, то есть русскоязычные социальные сети. И они очень часто ими пользуются. Как вы прекрасно понимаете, информация о ситуации в Украине в русскоязычных источниках в подавляющей степени подается, мягко говоря, не совсем соответствующей действительности", - сказала она.

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По ее словам люди переоценивают реальные проблемы: они их считают значительно более острыми.

Она подчеркнула, что этих людей нужно успокоить. Они должны понять, что в Украине их не считают врагами или коллаборационистами.

"Львиная часть из них уехала, потому что считали, что в Украине опасно для их детей", - пояснила Либанова.

Стоит ли надеяться на возвращение беженцев

Напомним, что украинский парламент принял закон о множественном гражданстве. По мнению украинцев за рубежом, это будет иметь положительный эффект. В частности, украинцы с польским паспортом смогут иметь больше рычагов, чтобы работать на уменьшение манипуляций вокруг украинских вопросов и потребности поддержки Украины.

В то же время, социологи прогнозируют, что только 20-30 процентов украинских беженцев захотят возвращаться домой. Существует закономерность: чем больший уровень комфорта украинцы имеют за рубежом, тем большие требования они выставляют в опросах по возвращению в Украину.

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