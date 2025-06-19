Саммит НАТО в Гааге (24-25 июня) - первый под председательством нового генерального секретаря Марка Рютте, похоже, будет проходить в существенно сокращенном формате, чтобы подстроиться под президента США Дональда Трампа.

Учитывая его позицию относительно решения российско-украинской войны, ожидать чего-то глобального от этого события Украине не стоит. Больше всего нас там интересует финансовая и военная поддержка от стран Европы. Также нас может интересовать вопрос выделения европейских денег на покупку американского вооружения. И, если получится договориться об этом, уже будет хорошо.

По предварительной информации, на нынешнем Саммите страны-члены НАТО планируют признать Россию долгосрочной угрозой. Конечно, это хорошо. Но вопрос в том, что они будут делать, чтобы обезопасить себя от этой угрозы.

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Дело в том, что, в целом, в Североатлантическом альянсе существует понимание, что НАТО теряет свое влияние. Большинство стран-членов Альянса уже на подсознательном уровне знают, что НАТО в первоначальном его восприятии уже не существует. Особенно это чувствуют те страны, у которых есть граница с Россией.

На самом деле решить проблему Российской Федерации и угроз от нее можно сейчас - раз и навсегда. Но для этого странам Североатлантического альянса надо задать себе вопрос: нужна ли им под боком Россия в том виде, в котором она существует?

Если бы было принято решение, что Россия в привычном виде может исчезнуть, это бы действительно сработало. Но для этого нужно именно решение, а не пустые дипломатические заявления.

Более того, привлечь к реализации этого решения европейская часть НАТО могла бы даже Китай. Ведь Пекин сейчас крайне недоволен заигрыванием Москвы с Вашингтоном...

Что касается планов НАТО об увеличении оборонных расходов до 5% от общего ВВП каждой из стран-членов, об этом говорится уже давно. Но здесь интересно, что они, фактически, чтобы обезопасить себя от России, могут уложиться и в 3%. Вопрос лишь в том, как эффективно их использовать.

США уже продемонстрировали, что те же 5%, к которым ранее призывал Дональд Трамп, не являются гарантией того, что Вашингтон обезопасит НАТО на все 100%. Поэтому увеличенные оборонные расходы целесообразнее было бы передать Украине - насытить ВПК, профинансировать армию... Этого было бы достаточно для противодействия РФ.

То есть, обобщая, чтобы страны НАТО могли обезопасить себя от России, им надо поддерживать Украину. Именно Украина сейчас является гарантом безопасности НАТО. И именно сейчас выстраивается другая конфигурация безопасности, созданная на основе двусторонних союзов.

Логика этих союзов заключается в том, что для сотрудничества не нужно какое-то "согласие" тех или иных стран, которые будут ставить палки в колеса. Иногда заставляя более крупные страны [НАТО], которые действительно рискуют своей безопасностью, подчиняться их воле, продиктованной заинтересованностью сотрудничества с Россией по тем или иным причинам.

Будут ли во время саммита НАТО обсуждаться летние учения российских военных на территории Беларуси (как потенциальная угроза)? Вполне возможно. Но я думаю, что с Лукашенко уже поговорили в Китае, чтобы не было никаких сюрпризов. И Лукашенко, кажется, все прекрасно услышал - учения перенесли подальше от границ. Наконец, этот же вопрос может поднять и спецпредставитель президента США Кит Келлог, если он все же поедет в Беларусь.

Но стоит понимать, что Лукашенко сам не хочет вступать ни в какую войну. И даже если Путин начнет на него давить, у Лукашенко всегда есть возможность тактически проигнорировать эти призывы. В частности, говоря, что Минск не готов к войне, что для этого нужны дополнительные инвестиции или вооружение.

Тарас Загородний, политолог, управляющий партнер Национальной антикризисной группы