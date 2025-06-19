Режим аятолл почти полностью отключил Интернет в Иране - и без того довольно сильно цензурированный. Зато Илон Маск включил над Ираном Starlink - чтобы помочь оппозиции скоммуницировать и наконец свергнуть упоротый режим религиозных маразматиков. Но и отключение Интернета аятолами, и включение его Маском - оба эти действия имеют по две стороны: и помогают, и мешают. Причем обеим сторонам.

Отключение властями доступа к Интернету (особенно мобильного) также мешает их же опричникам и "стражам исламской революции". Одновременно включение Starlink поможет не только условным "несогласным", но также и "псам режима". Последним будет даже полезнее.

Дело в том, что для того, чтобы воспользоваться масковскими "включенными лучами", нужен терминал Starlink - с "тарелкой" и всем остальным комплектом оборудования ценой около 500 долларов и весом 5-7 кг. Со смартфона подключиться не удастся. Так это не работает, пока что. Соответственно, местной иранской оппозиции (если она существует) это поможет слабо.

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"Лучи добра" всегда были выключены над Ираном, поэтому никому не было смысла покупать комплект оборудования в этой стране. И, соответственно, никто не покупал. А поскольку доступ к Starlink над Ираном сейчас включили, то именно властям, а не простым гражданам, гораздо проще завезти эти комплекты - с учетом закрытости всей страны, различных санкций, эмбарго и прочих ограничений...

Ну, это если израильские агенты заблаговременно не завезли в Иран большое количество комплектов Starlink, зная, что с началом открытой войны SpaceX включит доступ. Но, несмотря на высокую эффективность израильских спецслужб, даже им вряд ли под силу спрогнозировать слова и действия гиперэксцентричного непрогнозируемого американского миллиардера.

Итак, два вывода для Украины.

Первый - выключение Интернета бьет не только по чужим, но и по своим. Всегда.

Если ты выключаешь Интернет для всех, тебе надо обеспечить какой-то альтернативный канал коммуникаций для собственных сторонников. А еще - для "карательных отрядов", экстренных служб, спасателей, медиков, полиции, для связи с регионами и так далее. При том, что альтернатив здесь не так, чтобы много: спутниковая связь, радиостанции, проводные телефоны.

Каждое из этих решений имеет существенные недостатки и ограничения.

Проводной Интернет можно выключать "врагам" и включать "друзьям" адресно. Но такой тип связи требует привязки к определенным локациям и/или мощного оборудования для усиления Wi-Fi-соединения.

То же самое со Starlink - надо таскать на себе или в автомобиле комплект приема спутникового сигнала.

Через радиосвязь трудно или невозможно передавать координаты, файлы, изображения, фото.

При всем этом, отключить мобильный Интернет-трафик "только для врагов" достаточно сложно: нужны огромные "черные списки", "белые списки", которые постоянно меняются, возникает много ошибок и friendly fire...

И вывод второй (банальный): пиар - наше все.

Маск мощно пиарился на включении Starlink над Ираном, но поможет это движению сопротивления примерно никак. Пока в страну затянут тысячи комплектов для приема сигнала со спутников, война уже закончится. А без этих комплектов "включенные лучи" просто не работают и поэтому не имеют никакого смысла.

Ту же пиар-стратегию используют украинские политики, когда обещают все - от миллиарда деревьев до голосования в смартфоне. Пиара мало не бывает. А выполнение обещаний - вовсе не обязательно.