Также стало известно, когда состоится премьера ленты.

Кинокомпания 20th Century Studios показала трейлер биографического фильма об американском рок-певце Брюсе Спрингстине под названием "Избавь меня от небытия" ("Deliver Me From Nowhere").

Лента станет экранизацией одноименной книги Уоренна Зейнса. В ней будет рассказываться о работе звезды над альбомом "Nebraska" в 1982 году, когда он еще был молодым музыкантом.

Главную роль в фильме сыграет актер Джереми Аллен Уайт, который известен по сериалу "Медведь". Также к нему присоединятся Джереми Стронг, Стивен Грэм, Пол Вальтер Хаузер, Одесса Янг, Марк Марон, Гаррисон Гилбертсон и другие.

Видео дня

Премьера ленты запланирована на 24 октября 2025 года. Продюсерами стали Скот Купер, Эллен Голдсмит-Уэйн и Эрик Робинсон из Gotham Group. Кстати, к разработке фильма также присоединились и сам 75-летний Спрингстин и его менеджер.

К слову, Брюс Спрингстин - это известный вокалист, гитарист, композитор и продюсер. В 1994 году его песня из фильма "Филадельфия" была награждена "Оскаром", а также он имеет немало престижных премий, например, "MTV Video Music Award for Best Male Video" и "MusiCares Person of the Year".

