С тех пор путешественница уже успела посетить в одиночку 21 страну мира.

Американка Лиза ВандерВин открыла для себя соло-путешествия после того, как ее 20-летний брак подошел к концу. Поначалу ей было страшно решиться отправиться в путешествие самостоятельно, но со временем она вошла во вкус и с тех пор посетила 21 страну мира.

В своем блоге на Business Insider путешественница дала несколько полезных советов другим женщинам, которые также впервые собираются в поездку в одиночку.

"Десятилетиями мне в голову не приходила идея путешествовать в одиночку. На самом деле, этого и не нужно было делать: у меня был постоянный партнер по путешествиям в лице моего мужа, и мы провели 20 лет, исследуя мир вместе. А потом он ушел. Хотя я и боялась путешествовать одна, я решила продолжить планировать поездки, когда останусь одна. К счастью, преодолевать многие сложные моменты путешествий в одиночку оказалось проще, чем я себе представляла", – поделилась опытом Лиза.

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1. Преодолевать языковые барьеры. Американка признается, что оно владеет только своим родным английским языком, однако изучение нескольких ключевых фраз на языке страны назначения выручало ее в каждой поездке.

"Мои основные слова – "привет", "пожалуйста" и "спасибо", поскольку вежливость может иметь большое значение. Google Translate, Duolingo и другие бесплатные приложения позволяют легко выучить несколько слов на любом языке", – отмечает она, добавляя, что активные жестикуляция и мимика также бывают очень полезны.

2. Научиться справляться с тоской по дому и одиночеством. "Как бы я ни ненавидела зависеть от своего смартфона, он очень удобен в путешествиях. Независимо от того, как далеко я от дома, я могу легко общаться с друзьями в социальных сетях или по FaceTime с дочерью", – говорит Лиза.

Также она иногда отправляет себе открытки во время путешествий: "Когда я записываю свой адрес и представляю, как открытка летит в мой почтовый ящик, это выглядит как обещание, что я вернусь".

Кроме того, бороться с одиночеством ей помогает ежедневное ведение дневника, который позже может стать памятным сувениром о ее мыслях в дороге.

3. Полюбить обедать в одиночестве. "Хотя поначалу я нервничала, питаясь в ресторане одна, со временем мне это стало нравиться. Мне нравится, что не нужно идти на компромиссы по поводу времени приема пищи или того, что заказать. Я могу есть так медленно или так быстро, как хочу, когда я голодна, и брать то, что мне нравится", – пояснила туристка.

Тем, кому неловко ждать еду в одиночестве, Лиза посоветовал отвлечься на чтение книг, решение рабочих моментов или общение с людьми за соседними столиками.

"Я также обнаружила, что гастрономические туры – это отличный способ узнать о культуре, разделяя трапезу с незнакомцами. Они могут легко стать друзьями", – добавила она.

4. Думайте о безопасности. "Во время своих путешествий я выработала несколько правил и привычек, которые помогают мне чувствовать себя максимально безопасно за границей. Например, я стараюсь избегать приземления в новом городе ночью. Когда это невозможно, я заказываю трансфер из аэропорта напрямую в свой отель. Успокаивает, когда я вижу свое имя на табличке, когда выхожу из таможни, вместо того, чтобы пытать удачу со случайным такси или пытаться воспользоваться общественным транспортом в темноте", – пояснила туристка.

Поскольку Лиза предпочитает вставать рано, она всегда старается возвращаться в отель к вечеру. При этом она часто старается делать обед своим основным приемом пищи, а на ужин устраивает "пикники в гостиничном номере". Если же она все же организрвывает себе какое-то мероприятие вне отеля на вечер, она обязательно возвращается оттуда на такси, а не на общественном транспорте.

5. Набирайтесь уверенности. "После того, как я самостоятельно изучила так много стран, я стала довольно уверенно путешествовать в одиночку. Каждая поездка помогла мне обрести уверенность, будь то пользование общественным транспортом на иностранных языках или общение с незнакомцами. Оказывается, одиночное путешествие – это мышца: чем больше ее напрягаешь, тем менее подавляющей она кажется. Хотя когда-то я немного нервничала, путешествуя по миру в одиночку, теперь свобода, которую я ощущаю в дороге, – моя самая большая радость", – подытожила Лиза.

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