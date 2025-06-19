Украинская певица и победительница международного песенного конкурса "Евровидение-2016" Джамала трогательно поздравила своего среднего сына Селима с 5-летием.
В Instagram артистка поделилась фото с мальчиком. На одном из них - он еще совсем маленький.
"Селиму пять лет. Я тебя люблю", - коротко подписала снимок певица.
На другом фото мальчик, судя по всему, хвастается подарком от родителей.
"Мы точно победим, так как у нас теперь есть меч", - с юмором отметила исполнительница в подписи на кадре.
Как известно, в мае свой первый год жизни отметил младший сын Джамалы Алим. Также у певицы есть старший 7-летний сын Эмир.
Напомним, ранее Джамала сообщила о продаже дома. Она признавалась, что она мечтала иметь собственный дом и в 2021 году приобрела земельный участок площадью 1200 квадратных метров в селе Крюковщина:
"К сожалению, мечта была неосуществима, потому что это много требовало всего... Потому что неактуально".