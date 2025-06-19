В списке значатся Лев и Скорпион.

Первая половина 2025 года оказалась насыщенной и напряженной, особенно для четырех знаков Зодиака, которые в последнее время переживали нестабильные состояния. По словам астролога Эвана Натаниэля Грима, напряженная конфигурация между Марсом и Ураном усилила внутренний конфликт у представителей таких знаков: Скорпион, Лев, Телец и Водолей. Теперь же их ждет период изобилия, передает YourTango.

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Скорпион

Воздействие Марса, управляющей планеты Скорпиона, в конфликте с Ураном вызвало всплеск раздражительности и внутренней борьбы. Астролог Хелена Хатор описывает это как "битву с авторитетной фигурой". Скорпионы ощущают необходимость перемен, но пока не могут реализовать их. Однако период до 29 июня обещает долгожданный поворот к лучшему. По мнению Грима, именно тогда начинается мощный подъем удачи.

Лев

Марс усилил внутреннее напряжение, делая Львов импульсивными и непредсказуемыми. Обычно уравновешенные, они ощущают, как эмоции захлестывают. Важно не спешить с решениями - спонтанные поступки сейчас могут замедлить развитие. Но уже скоро хаос уступит место позитивным переменам.

Водолей

С Водолеями происходят необычные метаморфозы: даже они сами удивляются собственной реакции. Уран, правящая планета знака, будоражит внутренний мир, заставляя совершать резкие шаги. Хатор предупреждает о риске обострения конфликтов в личной жизни. Но текущая нестабильность - лишь временное явление, и вскоре последуют благоприятные перемены. Главное - не принимать решений на пике эмоций.

Телец

Тельцам, не склонным к спонтанности, было особенно сложно адаптироваться к влиянию Урана. Ощущение внутреннего давления возрастает, и Тельцы, скорее всего, примут радикально новое направление, считает Хатор. Особенно в ближайшие недели, когда упрямство и решимость приведут к крупным переменам. Результат - значительное изобилие и ощущение контроля.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какая ваша карта судьбы в Таро в зависимости от даты рождения.

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