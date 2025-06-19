Экспорт нефти РФ сократился на фоне роста цен из-за ракетных ударов между Израилем и Ираном.

Россия не смогла воспользоваться недавним ростом цен на нефть и увеличением собственного объема добычи в рамках Организации стран-экспортеров нефти и и других государств, регулирующих добычу нефти (ОПЕК+, - УНИАН), поскольку объемы экспорта РФ упали до минимума за последние семь недель, пишет агентство Bloomberg.

За период с 18 апреля по 15 июня Россия экспортировала морем в среднем 3,31 млн баррелей нефти в сутки. Это на 1% меньше по сравнению с периодом с 11 апреля по 8 июня. При этом недельный показатель экспорта упал примерно на 440 тысяч баррелей в сутки, хотя ранее достиг трехмесячного максимума.

Отмечается, что снижение объемов экспорта перекрыло влияние роста цен на нефть. В результате этого общая стоимость экспорта нефти из России за последние четыре недели выросла лишь на 1%. При этом за неделю их стоимость вообще снизилась на 5%.

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Снижение объемов пришлось на период, когда цены на нефть росли из-за ракетных обменов между Израилем и Ираном. Средние недельные цены на российский экспорт нефти выросли примерно на 4 доллара за баррель на прошлой неделе, и, если не произойдет снижение напряженности в ближайшее время, вероятно будут расти дальше.

Добыча нефти в России также будет расти, поскольку ее целевая добыча в рамках ОПЕК+ уже увеличилась более чем на 180 тысяч баррелей в сутки с марта по июнь.

Однако более половины этого объема нивелирована из-за дополнительных сокращений, которые Москва пообещала сделать для компенсации предыдущего перепроизводства. В мае объемы добычи вообще не изменились по сравнению с апрелем. Снижение экспорта за последнюю неделю было вызвано резким сокращением поставок из арктического порта Мурманск.

На уменьшение экспорта также влияет рост объемов внутренней переработки нефти нефтеперерабатывающими заводами России, которые возобновляют работу после сезонного ремонта. В начале июня объемы переработки нефти достигли в среднем 5,41 млн баррелей в сутки, что на 140 тысяч больше, чем в среднем за большинство дней мая.

Отдельно Россия стремится транспортировать больше нефти в Китай через Казахстан, уменьшив необходимость в длинных морских перевозках из портов на Балтийском, Черном и Арктическом побережьях.

Российский экспорт нефти - последние новости

18 июня Австралия ввела санкции против 60 нефтяных танкеров "теневого флота", который Россия использует для продажи нефти в обход международных санкций. Ограничения будут касаться доступа судов к портам, их страхования и обслуживания.

Ранее сообщалось, что Россия осуществляет незаконную перевалку нефти в открытом море вблизи Греции, что несет большую опасность экологии. В Главном управлении разведки Минобороны Украины отметили, что это создает серьезные угрозы для экологической безопасности, особенно из-за технического состояния старых судов "теневого флота" и отсутствие страхования, что может привести к масштабным авариям, экологических катастроф вблизи берегов стран Евросоюза.

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