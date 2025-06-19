По мнению эксперта, есть все основания для сохранения тренда "стабильности" на валютном рынке.

Валютный рынок находится в положительной "затяжной" фазе стабильности, и следующая неделя не станет исключением. Текущие курсовые изменения будут незначительными, а разница между курсами покупки/продажи - минимальной.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

По его словам, разница между курсами межбанка и наличного рынка будет весьма незначительной, что может свидетельствовать об отсутствии разрывов в спросе в разных сегментах рынка.

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Он также отметил, что формирование курса евро будет происходить на основе мировых котировок пары доллар/евро и по большому счету соотношение стоимости этих валют будет почти неизменным: 1 евро будет равняться 1,1-1,15 долл.

"Вместе с тем война на Ближнем Востоке может внести свои коррективы в соотношение доллара к евро. Сейчас ситуация находится в развитии, и курсовые показатели могут быть достаточно изменчивыми. Вес американской валюты отчасти будет зависеть от активной или пассивной роли США в войне Израиля против Ирана и прямых экономических последствий, как, например, изменения стоимости нефти на мировых рынках", - сказал эксперт.

Среди основных факторов, которые на следующей неделе могут повлиять на курсовые показатели остаются экономические:

развитие основных стратегических отраслей экономики;

объем валютной выручки от экспорта.

Вместе с тем, по прогнозам, ценовое давление значительно ослабнет, то есть из-за сезонных факторов, потребительские цены будут в состоянии "ремиссии": их рост может быть незначительным.

То есть, по мнению эксперта, есть все основания для сохранения тренда "стабильности" на валютном рынке.

На следующей неделе, по прогнозу Лесового, коридоры валютных изменений составят 41,5-41,9 грн/долл. и 45,5-47,5 грн/евро на межбанке и 41,45-41,8 грн/долл. и 45,5-47,5 грн/евро на наличном рынке. Ежедневные курсовые изменения ожидаются в рамках до 0,1-0,2 грн в банках и до 0,3 грн в обменных пунктах. Недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

"Таким образом, ситуация на валютном рынке останется в пределах майско-июньской обстановки. Любые курсовые "обострения" остаются лишь гипотетическими", - резюмировал Лесовой.

Курс валют в Украине на 19 июня

НБУ установил 19 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 41,63 грн/долл., то есть гривна ослабла на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщалось на сайте Нацбанка, относительно европейской валюты гривна усилила позиции. Так, официальный курс евро на четверг установлен на уровне 47,90 грн за один евро, то есть гривна укрепилась 12 копеек.

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