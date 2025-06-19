Инструктор считает, что обучить можно любого курсанта.

Одной из самых распространенных проблем, с которыми сталкиваются курсанты во время базовой общевойсковой подготовки (БОВП), является потеря оружия. Об этом рассказал инструктор четвертой бригады оперативного назначения "Рубеж" Максим Чех в комментарии для LIGA.net.

"Когда мы выходим в поле, мы - инструкторы - очень обожаем, когда люди засыпают. Особенно, когда это происходит на боевом дежурстве. Потому что тогда мы можем спокойно подойти, забрать у него винтовку или автомат", - сказал он.

Чех поделился, что однажды у одного из курсантов инструкторы забрали автомат, а затем отошли в сторону. После этого у его группы был контакт - курсант побежал со всеми, забыв о своем оружии.

Видео дня

"Мы реально сидели и ждали, когда он наконец вспомнит. Ну и, соответственно, учили, что оружие оставлять нельзя. Лучшим его другом стало 20-килограммовое бревно, с которым он жил, вместо автомата. Он с ним ходил, спал, ел. И это бревно ни в коем случае не должно было упасть на землю", - заявил инструктор.

Чех уточнил, что курсанту пришлось всегда носить с собой бревно, даже когда завтракал, обедал и ужинал.

"Представьте: маленькая палатка. Во время обеда все расступаются, и в нее заходит огромное бревно. Где-то секунд через 10 за ним появляется боец. Он пробует на это бревно как-то пристроить свой супчик и второе блюдо - потому что за один стол со всеми с бревном сесть он не может. Ест. И так же с бревном выходит. При этом - почему он ходит с бревном, мы ему не объясняем", - вспомнил инструктор.

Чех отметил, что во время построения оружие проверялось практически у каждого из курсантов, которые находились в его подразделении.

"Так два дня он ходил. А мы ждали, когда же он вспомнит об автомате. Только через два дня он к нам подошел и сказал, что у него проблема - он где-то потерял автомат", - подчеркнул инструктор.

Чех уверен, что обучить можно любого курсанта. Он считает, что главное - найти подход. По его словам, каждый инструктор должен обладать авторитетом, а также уметь приободрить или "хорошо ужаснуть" бойца.

"И самое ключевое - сделать все, чтобы твой личный состав, твои курсанты всегда думали, что ты рядом и за ними смотришь. Дальше уже начинаешь искать непосредственный подход. В большинстве случаев он сводится к формулировке: я от тебя не отстану, пока я не увижу результат", - сказал Чех.

Для одной категории военнослужащих сократили базовую подготовку

Ранее в Вооруженных силах Украины обновили программу базовой общевойсковой подготовки. Нагрузка на военнослужащих из бывшей категории "ограниченно годных" была уменьшена.

Этим лицам срок прохождения базовой общевойсковой подготовки сократили до 30 дней вместо 45 суток. Также был снижен уровень физических нагрузок.

Вас также могут заинтересовать новости: