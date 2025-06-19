Один из защитников Мариуполя рассказал, что думает о работе ТЦК и СП, а также о случаях неправомерных действий.

Украине нужна мобилизация, поскольку только рекрутингом потребности армии не перекрыть. Об этом заявил заместитель командира 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" Святослав Паламар с позывным "Калина", один из защитников Мариуполя в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По его убеждению, негативное отношение к работникам ТЦК сформировано благодаря влиянию вражеских информационно-психологических операций (ИПСО). Военный признает, что случаи незаконных действий сотрудников ТЦК есть, но убежден, что массового характера они не имеют.

"Мобилизация нужна. Это факт. Одним рекрутингом не перекроешь потребности. Бывают преувеличения, неправильные вещи, которые делают работники ТЦК и СП. Но мне кажется, они не такие массовые как нам показывают. Возможно это "подсветка". Возможно это российская ИПСО разгоняет это все. Единичные случаи нарушения, неправомерных действий - есть однозначно. Но обнаружили, наказали. Есть кодекс, есть закон и те военнослужащие должны быть наказаны за те или иные неправомерные действия. Все должно быть сбалансировано", - сказал Паламар.

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Заместитель командира "Азова" добавил, что для него важна активная работа ТЦК.

"Чем жестче работает ТЦК и СП, тем больше у меня людей", - отметил Паламар.

Он пояснил, что есть определенная категория людей, которые ждут повестки и при этом не хотят попасть неизвестно куда на службу.

"Они понимают, что их заберут однозначно. Они просто ждут, собирают уже "тревожный чемоданчик", они уже проходят курсы, вышкулы, готовятся. И ждут, когда им вручат повестку. И сразу в рекрут-центр идут: "Здравствуйте, мам, я в Азов", как в рекламе", - сказал Паламар.

Мобилизация в Украине - другие новости

Как писал УНИАН, время от времени в сети появляется информация о случаях неправомерных действий со стороны работников ТЦК и СП. Периодически также сообщается о ситуациях наоборот - когда гражданские нападают на военных из ТЦК.

Нардеп Ирина Никорак даже заявила, что стоит рассмотреть вопрос о реформировании ТЦК и СП, поскольку украинцы стали меньше доверять этим структурам.

В марте этого года Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №12442 о введении уголовной ответственности для работников ТЦК и военно-врачебных комиссий за нарушение порядка призыва граждан на военную службу и нарушение порядка проведения медицинского осмотра.

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