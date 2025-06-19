Россияне уже полтора года не могут взять Часов Яр и год не могут захватить Торецк.

Российским захватчикам за последние два года удалось захватить лишь 1% украинской земли. Об этом военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов сообщил в эфире телеканала "Новости.Live".

В частности, у него спросили, соответствует ли действительности информация от немецкого издания Welt, что якобы россияне ежедневно продвигаются на 15-20 км на фронте.

"Это бред. Она опирается не просто на российскую пропаганду, а именно на государственную российскую пропаганду. Даже так называемые Z-военкоры не имеют такого оптимизма. Относительно километров - во-первых, это квадратных. Во-вторых, да, в мае, больше всего в этом году они продвинулись. В этом году все", - подчеркнул Сазонов.

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При этом, по его словам, если говорить об общей статистике, наибольший прорыв России состоялся в первые месяцы войны 2022 года. Тогда оккупанты захватили много, и Украине отводили месяц. Но потом было освобождение Киевщины, освобождение Харьковщины, Херсона и заход на Курщину.

"За последние два года при всех усилиях и огромных потерях - сотни тысяч людей, Россия захватила 1% территории Украины. Там много бреда. Там написано, что они возьмут Харьков до конца года... Полтора года они берут Часов Яр, где десять тысяч населения. Год они берут Торецк, хотя 7 февраля говорили, что его взяли - там 35 тысяч населения. На самом деле, Харьков? Они не взяли ни одного областного центра", - подчеркнул Сазонов.

Три вероятных сценария исхода войны России против Украины

Как сообщал УНИАН, журналист Welt Кристов Шильц недавно рассматривал три сценария исхода войны России против Украины, и пришел к выводу, что наиболее реалистичный сценарий - это "ампутированная" Украина. По его мнению, его вероятность составляет около 65%.

Для Украины это был бы катастрофический вариант, но для остальных сторон - в частности для России - он имел бы преимущества. Журналист утверждал, что при этих обстоятельствах бои будут продолжаться еще долго. А Украина, не получая достаточной поддержки от Запада, все чаще оказывается в обороне.

Он утверждает, что в таком случае Россия постепенно начнет захватывать все больше территорий, и в этом году, возможно, возьмет второй по величине украинский город - Харьков.

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