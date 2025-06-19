Дальность считывания увеличили с 0,5 до 2 сантиметров.

Консорциум NFC Forum, в который входят Apple, Google и другие IT-гиганты, впервые за 14 лет представил обновленную версию технологии NFC. Той самой, с помощью которой мы можем платить прикладываем телефона к терминалу.

Новая версия стандарта NFC Release 15 увеличивает дальность считывания с 0,5 до 2 сантиметра. На практике это означает, что больше не придется с увелирной точностью прикладывать банковские карты или смартфоны для бесконтактной оплаты. Это нововведение также касается замков с поддержкой NFC, которые открываются с помощью телефона или смарт-часов, пишет The Verge.

Увеличение радиуса действия стало возможным благодаря обновленному протоколу обмена данными, который не увеличивает энергопотребление. При этом стандарт сохраняет обратную совместимость: устройства с поддержкой NFC Release 15 смогут взаимодействовать и с более старыми терминалами.

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В открытый доступ технологию запустят уже в сентябре. С этого момента компании по всему миру смогут использовать стандарт. Хотя пока неизвестно, является ли NFC 15 чисто программным обновлением или потребует замены модуля. В таком случае уже выпущенные смартфоны не смогут оценить нововведение.

Вместе с тем технологию хотят сделать полезной и в качестве беспроводной зарядки, увеличив мощность передаваемой энергии с нынешнего 1 Вт до 3 Вт.

Напомним, прошлой осенью состоялся выход Bluetooth 6.0 – он позволяет искать гаджеты с точностью до сантиметра. Это особенно полезно для поиска телефонов, наушников и других мобильных устройств.

Опрос показал, какими смартфонами больше всего довольны пользователи Android в 2025 году. В списке Honor Magic 7, Xiaomi 15 Ultra и другие модели.

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