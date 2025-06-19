Большинство тех, кто сегодня вернулся, находились в российской неволе с первого года полномасштабной войны.

Сегодня состоялся новый раунд обмена военнопленными между Украиной и Россией. Из российской неволи возвращаются бойцы Вооруженных Сил, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

"Наши люди возвращаются домой из российского плена. Это воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Большинство из них находились в плену с 2022 года", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства уточнил, что это защитники Украины, которые воевали в Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Киевской областях.

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"Работаем над возвращением наших людей. Спасибо всем, кто помогает делать эти обмены возможными. Наша цель - освободить каждого и каждую", - отметил президент.

В то же время, он не называет точное количество освобожденных защитников.

Как сообщает Координационный штаб обращения с военнопленными, из российского плена освобождена группа тяжелобольных защитников.

"Сегодня состоялся очередной этап большого обмена пленными в категории "тяжелобольные и раненые" согласно договоренностям в Стамбуле. Каждый освобожденный сегодня защитник имеет тяжелые медицинские диагнозы и болезни в результате ранений и пребывания в плену. У многих значительная потеря веса, дистрофия, язвы, проблемы со зрением, заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые болезни и проблемы с пищеварением", - отмечается в сообщении.

При этом, большинство освобожденных воинов находились в неволе более 3 лет.

"Значительная часть из них попала в плен во время обороны Мариуполя", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, все освобожденные сегодня Защитники - представители рядового и сержантского состава.

В координационном штабе уверяют, что освобожденные из плена защитники пройдут все необходимые медицинские обследования, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все положенные выплаты за все время пребывания в неволе.

"Координационный штаб продолжает работу и уже в ближайшее время готовим следующий этап обмена пленными", - сказано в сообщении.

Как уточнил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, самому старшему освобожденному - 63 года. Также домой возвращается защитник, у которого сегодня день рождения. Защитнику исполняется 45 лет.

Обмены пленными: последние новости

Как сообщал УНИАН, в мае состоялось несколько этапов обменов пленными, во время которых было освобождено тысячу украинцев. Об этом было договорено во время первого этапа переговоров в Стамбуле.

2 июня на втором раунде переговоров в Стамбуле между делегациями Украины и России была достигнута договоренность о новом обмене пленными.

9 июня начался обмен пленными, который должен был пройти в несколько этапов. На прошлой неделе в течение нескольких дней состоялось четыре волны обменов. В частности, 14 июня удалось освободить ребят, многие из которых были в плену еще с 2022 года. Среди них воины ВСУ, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов отмечал, что некоторые категории военных особенно сложно освобождать из плена. В частности, речь идет об офицерах.

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