Эльвира Набиуллина отметила, что пришло время думать о новой модели роста экономики.

Многие ресурсы для роста российской экономики за годы войны против Украины исчерпаны. Экономика России находится на грани рецессии.

Так, глава центробанка РФ Эльвира Набиуллина в полях Петербуржского международного экономического форума заявила, что многие из ресурсов, которые позволяли экономики РФ расти в последние два года достаточно высокими темпами, исчерпаны. Она указала, что пришло время думать о новой модели роста экономики.

При этом Набиуллина заверила, что ключевую ставку будут снижать по мере замедления инфляции, которая якобы падает быстрее ожиданий.

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"Банк России продолжит настойчиво добиваться снижения инфляции до целевых уровней в 4%", - указала чиновница.

В свою очередь министр экономического развития Максим Решетников указал, что экономика России находится на грани перехода в рецессию.

"По цифрам у нас охлаждение, но все наши цифры - это зеркало заднего вида. По текущим ощущениям бизнеса и по индикаторам мы в общем уже, мне кажется, на грани перехода в рецессию", - отметил чиновник.

В то же время министр финансов Антон Силуанов назвал состояние российской экономики "похолоданием", за которым "всегда приходит лето".

Экономика России - последние новости

Согласно отчету Центробанка РФ от 27 мая, инфляция в апреле составила 6,2% в годовом исчислении в сравнении с 10,7% в январе. Власти более чем в три раза увеличили целевой показатель бюджетного дефицита. Из-за проблем усилилось давление на главу Центрального Банка РФ Эльвиру Набиуллину.

По мнению экономистов из Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) и Института Гайдара, если нефть будет дешевой, а рубль - крепким, то Россия не избежит проблем, ведь средства Фонду национального благосостояния могут полностью иссякнуть в 2026 году.

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