Москва предложила посредничество между Ираном и Израилем, скорее как жест для Трампа, чем попытку защитить союзника.

Пока Иран подвергается ударам по своей территории, Северная Корея стремительно укрепляет позиции благодаря глубокому военному партнерству с Россией. Два союзника Кремля - участники так называемой "оси зла" - получают от Москвы крайне разную "расплату" за помощь в войне против Украины, пишет Bloomberg.

Северная Корея, которая поставляет России артиллерийские снаряды, войска и баллистические ракеты, получила в ответ нефть, продовольствие и современное вооружение. Согласно разведке США, Ким Чен Ын сейчас в своей сильнейшей позиции с 2011 года.

"Северная Корея находится в самой сильной стратегической позиции за последние десятилетия", - говорится в отчете Разведывательного управления Минобороны США за 2025 год.

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Более 15 000 северокорейских солдат воюют в России, при этом по меньшей мере 6000 ранены или убиты в боях на Курщине, по данным Минобороны Британии. Москва, в свою очередь, поставляет Пхеньяну системы ПВО, РЭБ, а также миллионы баррелей нефти - сверх установленных ООН лимитов.

"В военном плане поставки оружия и участие в боевых операциях в Курской области явно сыграли свою роль - не решающую, но достаточную", - отметил Федор Лукьянов, председатель Совета внешней и оборонной политики РФ.

Иран - союзник без привилегий

Иран, хоть и предоставлял России сотни беспилотников и поддерживал режим Асада, сам находится под атакой Израиля. Его стратегическое партнерство с Москвой слабее: соглашение не содержит обязательств о взаимной обороне.

"В отличие от альянса с Северной Кореей, договор с Тегераном не обязывает Россию защищать Иран в случае нападения", - отмечает анализ из Центра ближневосточных исследований.

Москва даже предложила посредничество между Ираном и Израилем, скорее как жест для Трампа, чем попытку защитить союзника.

Активное укрепление Северной Кореи уже изменило расклад в Восточной Азии. Новый президент Южной Кореи пытается возобновить диалог с Кимом, а США под давлением Трампа рассматривают возможное сокращение своего военного контингента в Сеуле.

"Это может создать среду, в которой северокорейцы будут чувствовать себя немного увереннее, чем должны были бы быть, и это может привести к просчетам", - предостерегает Виктор Ча из Центра стратегических и международных исследований.

РФ сближается с Северной Кореей

Как сообщал УНИАН, войска КНДР помогали РФ во время наступления в Курской области. По данным британской разведки, Корейская Народно-Демократическая Республика могла потерять более шести тысяч своих военнослужащих на войне с Украиной.

Москва и Пхеньян продолжают углублять сотрудничество. Недавно Ким Чен Ын пообещал России "безоговорочную поддержку" в войне против Украины. Также Ким подчеркивал, что Северная Корея будет ответственно придерживаться положений договора между двумя странами, который был подписан во время визита Путина в Пхеньян в прошлом году.

Также стало известно, что Северная Корея направит в Курскую область РФ тысячу саперов для разминирования территории и пять тысяч военных строителей для восстановления инфраструктуры.

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