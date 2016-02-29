Ди Каприо установил рекорд в Twitter - о нем за минуту написали 440 тысяч твитов

Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Предыдущий рекорд принадлежал ведущей Элен Де Дженерес, которая сделала селфи с несколькими знаменитостями (среди которых были Анджелина Джоли, Бредли Купер, Дженифер Лоуренс) в ходе церемонии в 2014 году.

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Фотографию, выложенную в аккаунте Де Дженерес, обсуждали со скоростью 225 тысяч твитов в минуту, что тогда стало абсолютным рекордом для сервиса микроблогов.

Вечером в воскресенье, 28 февраля (утром 29 февраля по Москве), в Лос-Анджелесе состоялась 88-я церемония вручения наград кинопремии «Оскар».

Ди Каприо удостоился статуэтки в номинации «Лучшая мужская роль за работу в ленте «Легенда Хью Гласса». Это первый «Оскар» в карьере 41-летнего артиста. Ранее он выдвигался на кинопремию за роли в картинах «Что гложет Гилберта Грэйпа» (1993 год), «Авиатор» (2004), «Кровавый алмаз» (2006) и «Волк с Уолл-стрит» (2014, «Лучшая мужская роль», а также «Лучший продюсер»), однако награду получил только сейчас.