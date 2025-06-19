Новок исследование изучило связь между потреблением кофе и снижением риска развития слабости с возрастом.

С годами человек теряет мышечную массу, жизненно важные органы слабеют, мы становимся медлительнее, слабее и менее сосредоточенными. Лестницы кажутся круче, покупки - тяжелее, дыхание - более затрудненным, а верхняя полка шкафа - недосягаема.

Издание The Telegraph пишет, что исследование, опубликованное в European Journal of Nutrition, утверждает, что регулярное употребление от четырех до шести чашек кофе в день связано со снижением риска слабости.

Исследование проводили семь лет. В нем приняли участие 1161 человек в возрасте 55 лет и старше.

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"Результаты исследования подтверждают идею о том, что умеренное или высокое потребление кофе приводит к улучшению в этих областях и, таким образом, может снизить риск слабости у пожилых людей", - говорит Бини Суреш, представитель Британской диетологической ассоциации (BDA) и ведущий диетолог Кливлендской клиники в Лондоне.

Как влияет кофе на организм

Кофеин действует как "антагонист аденозиновых рецепторов", то есть помогает уменьшить усталость и повысить бдительность. Кроме того, он улучшает мышечные движения, тем самым поддерживая подвижность и уменьшая слабость. Полифенолы обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые предотвращают потерю мышечной массы с возрастом, отечность и поддерживают общее функционирование организма. А тригонеллин поддерживает когнитивное здоровье и улучшает память.

"Употребление двух или трех чашек кофе в день может быть связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) по сравнению с отказом от кофе. Однако употребление более четырех-пяти чашек кофе в день, вероятно, повысит потребление кофеина выше рекомендуемой суточной нормы в 400 мг (четыре-пять чашек). Как правило, последствия чрезмерного потребления кофеина могут включать временное повышение артериального давления и частоты сердечных сокращений, сердцебиение, беспокойство, возбуждение, тошноту, головную боль и нарушения сна", - отметил старший диетолог Британского фонда сердца Делл Стэнфорд.

Может ли кофе заменить регулярные физические упражнения

Суреш считает, что нет.

"Кофе дополняет, но не должен заменять физические упражнения. Регулярная физическая активность напрямую улучшает силу, выносливость и способность организма хорошо функционировать. Хотя кофеин в кофе может повысить работоспособность и отсрочить усталость, он лишь вспомогательное средство", - говорит он.

Какие еще продукты могут помочь при слабости

"Да, кофе является основным источником полифенолов, но подобные соединения содержатся в ягодах, темном шоколаде, оливковом масле, зеленом чае и многих овощах. После потребления они всасываются в кишечнике, метаболизируются в основном в печени и действуют во всем организме. Продукты, богатые белком, как яйца, молочные продукты, бобовые, тофу, рыба и нежирное мясо, важны для сохранения мышечной массы, а также продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, как жирная рыба, льняное семя и грецкие орехи, и продукты, содержащие витамин D и кальций, которые также важны для прочности костей. Ферментированные продукты также важны для здоровья кишечника, а яркие фрукты и овощи - благодаря содержанию антиоксидантов, которые способствуют предотвращению слабости", - рассказал диетолог Никола Лудлам-Рейн.

В чем заключается вред кофе

Не все люди одинаково переносят кофе, но переизбыток кофеина может иметь последствия для здоровья.

"Кофеин может препятствовать усвоению кальция, поэтому пожилые люди должны сбалансировать его потребление с хорошими источниками кальция и витамина D в своем ежедневном рационе. Могут возникнуть потенциальные проблемы, в том числе нарушение сна, особенно если кофе употребляется после полудня. Также может наблюдаться учащенное сердцебиение, беспокойство и повышение артериального давления. Люди, страдающие кислотным рефлюксом или синдромом раздраженного кишечника, могут столкнуться с проблемы с пищеварением", - говорит Людлам-Рейн.

Какой кофе самый полезный для здоровья

Считается, что самый полезный - это черный фильтрованный кофе. Добавление в кофе небольшого количества молока обеспечит организм белком и кальцием, но если вы перейдете на капучино и латте, то увеличите количество потребляемых калорий.

Выбор высококачественных зерен означает, что они богаты полифенолами, защищающими клетки, а органический продукт не подвергался воздействию пестицидов и других загрязняющих веществ.

Кофе средней обжарки обеспечивает баланс антиоксидантов. Темная обжарка может представлять потенциально содержать акриламид, который является канцерогеном. И хотя кофе без кофеина является обработанным продуктом, но он содержит все полезные вещества, просто в меньших количествах.

"Растворимый кофе, как правило, содержит меньше кофеина, поэтому вряд ли может повлиять на здоровье костей", - объясняет Суреш.

Ранее УНИАН писал, сколько чашек кофе в день нужно пить для здоровья.

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