Из-за войны молодые украинцы выбирают учебу в европейских университетах. Для будущего страны особенно опасен отъезд девушек – это грозит ухудшением демографической ситуации.

В условиях продолжения войны с Россией все больше выпускников украинских школ принимает решение уехать учиться в Европу. В некоторых случаях такое решение принимает половина класса, как парни, так и девушки. О дополнительной опасности, связанной с и без того ухудшающейся демографической ситуацией в Украине, пишет The Telegraph.

Корреспондентка издания пообщалась с учителями и учениками выпускного класса одной из школ во Львове. Семнадцатилетняя Кира Юхименко, переселенка из Запорожской области, рассказала, что до войны не думала об отъезде, надеялась поступить в университет в Киеве или Харькове. Но переехав во Львов и несколько раз побывав в польском Кракове, она изменила решение. Основной причиной стало то, что во время войны снижается качество учебы.

"Во время воздушной тревоги или бомбардировок, невозможно учиться. Приходится спускаться в бомбоубежище и выходить в интернет. А я хочу добиться успеха в учебе", - сказала она.

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Ее одноклассница, 17-летняя Татьяна Марвий сказала, что ранее планировала поступать в институт в Украине, но изменила решение после того, как ее сестра не смогла заработать высокие оценки во время экзаменов из-за постоянных сирен воздушной тревоги. Теперь она планирует изучать международные отношения в столице Литвы Вильнюсе.

Бывший ученик Львовского физико-математического лицея 17-летний Тарас Гривняк поступил в Венский университет. Он сказал журналистам, что в Европу уехали половина мальчиков из его класса и столько же девочек.

Их учительница Людмила Макохина подтвердила, что многие дети думают об эмиграции, выбирая университеты в Европе, а не в Украине.

Другая учительница из Львова Светлана Божко сказала, что из 34 учеников ее выпускного 11-го класса в Европу переедут 18 учеников: 8 девочек и 11 мальчиков.

The Telegraph пишет, что за три года войны многие молодые украинцы приняли решение уехать из Украины в безопасные страны и с каждым годом уезжает все больше молодежи, в том числе девушек. Помимо утечки мозгов, это ускоряет скатывание Украины в демографическую пропасть. Как пишет издание:

"Волна эмиграции является демографической бомбой замедленного действия".

Издание пишет, что число молодых женщин, которые уезжают из Украины, растет год от года. За год после российского вторжения, к примеру, удвоилось количество украинских студенток в Польше.

Статистика от МОН показывает снижение количества выпускников

Ежегодно в Украине снижается количество выпускников. В этом году 312 тысяч выпускников зарегистрировались на Национальный мультипредметный тест (НМТ). Примерно столько же было и в прошлом. Однако уже несколько десятков лет количество выпускников снижалось на 20-30 тысяч в год. К примеру, в 2008 году в Украине было 630 тысяч выпускников.

Это отражение негативного демографической ситуации в Украине. По данным экспертов, это будет продолжаться и в будущем. В исследовании Киевской школы экономики говорится, что к 2100 году население Украины уменьшится до 15,2 млн человек.

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