Вашингтон потратил миллиарды на наращивание темпов производства боеприпасов, но планы провалены.

США не достигли цели по производству артиллерийских боеприпасов. В 2025 страна производит лишь 40 тысяч единиц ежемесячно вместо 100 тысяч запланированных, пишет Defense Express.

Несмотря на миллиардные инвестиции, США не успевают нарастить производство 155-мм артиллерийских боеприпасов до уровня, необходимого для поддержания длительных боевых действий, в частности в Украине. По состоянию на июнь 2025 года ежемесячный объем производства составляет лишь 40 тысяч единиц.

В феврале 2024 года Пентагон поставил цель:

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75 тыс. боеприпасов в месяц до апреля 2025 года;

100 тысяч - к октябрю 2025 года.

Однако, как сообщил Джон Рэм, руководитель программы вооружений армии США, реальный темп - вдвое меньше. Ожидается, что выйти на миллион боеприпасов в год удастся не раньше 2026 года.

"Мы достигли уровня 40 тысяч, но сможем нарастить темп только в следующем году", - заявил Рэм.

В сентябре 2024 года США производили уже 40 тысяч снарядов, но только 18 тыс. комплектных боеприпасов, поскольку не хватает метательных зарядов и детонаторов. Причина - дефицит пороха.

Производство метательных зарядов происходит пока только на заводе Valleyfield (Канада), принадлежащем General Dynamics. США активно переносят это производство домой - в Айову и Арканзас, на заводы American Ordnance.

Настоящий прорыв станет возможным, когда США запустят полную цепь - от снарядов до пороха и взрывчатки, отмечает Defense Express.

Чтобы ежемесячно изготавливать 100 тысяч боеприпасов, нужно 66 тысяч тонн взрывчатки, значительную часть которой США вынуждены импортировать.

Несмотря на отставание, США сумели за 8 месяцев удвоить производство боеприпасов, и новые заводы должны обеспечить достижение цели в 2026 году.

Другие новости об оружии США

Как сообщал УНИАН, США могут вмешаться в войну Израиля с Ираном, чтобы использовать 13-тонную сверхбомбу для уничтожения ключевой ядерной базы страны. Речь идет об одной из самых мощных неядерных бомб Соединенных Штатов - GBU-57 E/B Massive Ordnance Penetrator (MOP).

Только США обладают этой бомбой, способной пробивать сверхглубокие защищенные объекты. Иранский ядерный объект в Фордо, который расположен под толстым слоем горных пород, недоступен для обычной израильской авиации. MOP - единственное неядерное оружие, способное уничтожить эту цель.

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