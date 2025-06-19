В частности, лидеры РФ и Китая говорили о боевых действиях между Израилем и Ираном.

Российский диктатор Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин провели сегодня, 19 июня, телефонный разговор. В ходе диалога они обсудили "трения" между лидерами стран G7 на саммите в Канаде, который состоялся на этой неделе. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, пишет Reuters.

Отмечается, что на саммите G7 в Канаде лидеры с трудом добились единства по вопросу российско-украинской войны после того, как президент США Дональд Трамп уехал на день раньше обратно в Вашингтон. Его отъезд лишил президента Украины Владимира Зеленского возможности встретиться с ним и обсудить важные вопросы, включая поставки американского оружия.

"Путин и Си обсудили итоги недавнего саммита G7 в Канаде. В частности, они отметили хорошо известные шероховатости, которые возникли в отношениях между участниками", - рассказал журналистам Ушаков.

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Помощник президента РФ добавил, что для Зеленского это была "далеко не самая удачная поездка за границу".

По его словам, телефонный разговор Путина и Си длился около часа. Лидеры России и Китая также обсудили боевые действия между Израилем и Ираном, двусторонние отношения и сотрудничество в рамках БРИКС.

Трамп не встретился с Зеленским на саммите G7

Напомним, что президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит G7 в Канаде. Пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что причиной стало обострение ситуации на Ближнем Востоке.

В The Guardian обратили внимание на то, что Трамп так и не встретился на саммите с президентом Украины Владимиром Зеленским. В издании отметили, что некоторые украинские чиновники не уверены, стоит ли после этого украинскому лидеру посещать саммит НАТО в Гааге на следующей неделе.

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