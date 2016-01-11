Франция призвала Россию и армию Асада прекратить военные операции против мирных жителей в Сирии

Министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус на встрече с одним из координаторов сирийской оппозиции Риадом Хиджабом заявил, что Сирия и Россия должны прекратить военные операции против мирных жителей, пишет "ТАСС".

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"Существует абсолютная необходимость, чтобы Сирия и Россия прекратили свои военные операции против гражданского населения. В особенности должно быть прекращено мучение жителей Мадаи и всех других сирийских городов, осаждаемых силами режима", - сказал Фабиус.

О тревожной ситуации в городе Мадая в столичной провинции Риф-Димашк сообщили на прошлой неделе координаторы ООН по гуманитарной деятельности в Сирии Якуб Хеллу и Кевин Кеннеди. По их данным, в населенном пункте, который окружен силами правительственной армии, остаются 42 тысячи человек.

"ООН получила заслуживающие доверия сообщения о том, что люди умирают от голода, а если пытаются покинуть город, то их убивают", - говорится в их докладе. Координаторы ООН призвали стороны конфликта в Сирии обеспечить доступ для оказания гуманитарной помощи 400 тыс. человек, которые живут в 15 осажденных районах Сирии, в том числе в Дейр-эз-Зоре, Дарае, Эль-Фуа и Кефрая, а также в Восточной Гуте.

"За прошлый год были одобрены только 10% запросов ООН на отправку гуманитарной помощи в осажденные районы", - подчеркнули Хеллу и Кеннеди. Они напомнили о том, что международное гуманитарное право запрещает нападения на гражданские объекты и мирных жителей, а также использование тактики блокады.

Как сообщалось, Россия наносит воздушные удары в Сирии с 30 сентября 2015 года, Москва стремится помочь своему союзнику, сирийскому президенту Башару Асаду.