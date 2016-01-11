В Сирии возросло число погибших в результате российских авиаударов – правозащитники

Об этом сообщает Радио Свобода.

Базирующаяся в Великобритании организация «Сирийская обсерватория по правам человека» сообщает, что 23 бойца «Фронта ан-Нусра» и шесть других боевиков были убиты, когда российские авиаудары попали в здание возле популярного рынка в провинции Идлиб.

В здании были размещены религиозный суд и тюрьма аффилированной с «Аль-Каидой» вооруженной группы «Фронт Ан-Нусра».

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Еще 52 человека, в том числе гражданских и заключенных в здании, также погибли.

По меньшей мере один ребенок и две женщины были среди гражданских лиц, погибших в результате авиаударов.

Россия наносит воздушные удары в Сирии с 30 сентября 2015 года, Москва стремится помочь своему союзнику, сирийскому президенту Башару Асаду.