В Сирии возросло число погибших в результате российских авиаударов – правозащитники
Количество погибших в результате российских авиаударов в северной Сирии возросло до 81 человека, среди них по меньшей мере 52 гражданских.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Базирующаяся в Великобритании организация «Сирийская обсерватория по правам человека» сообщает, что 23 бойца «Фронта ан-Нусра» и шесть других боевиков были убиты, когда российские авиаудары попали в здание возле популярного рынка в провинции Идлиб.
В здании были размещены религиозный суд и тюрьма аффилированной с «Аль-Каидой» вооруженной группы «Фронт Ан-Нусра».
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Еще 52 человека, в том числе гражданских и заключенных в здании, также погибли.
По меньшей мере один ребенок и две женщины были среди гражданских лиц, погибших в результате авиаударов.
Россия наносит воздушные удары в Сирии с 30 сентября 2015 года, Москва стремится помочь своему союзнику, сирийскому президенту Башару Асаду.