На странице Ватикана в Instagram опубликовано первое селфи Папы Римского

02:16, 15 декабря 2015
Мир
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На странице Ватикана в Instagram опубликовано первое селфи Папы Римского Франциска.

instagram.com/vatican__

За 13 часов пост набрал почти 27 тысяч лайков и более 1700 комментариев.

Не все они положительные, но в основном подписчики отмечают открытость, позитив и прогрессивные взгляды Франциска, пишет Лента.ру.

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Фото опубликовано VATICAN.VA (@vatican__)

В то же время некоторые пользователи соцсетей сомневаются в подлинности селфи понтифика. В частности, священник-иезуит Джеймс Мартин указывает вTwitter, что опубликованный снимок — не что иное, как скриншот с видеочата Google Hangout.

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У Франциска также есть собственные аккаунты в Twitter на нескольких языках. Один из самых популярных — испаноязычный микроблог. На него подписано 10,5 миллионов пользователей соцсети.

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