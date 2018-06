На странице Ватикана в Instagram опубликовано первое селфи Папы Римского

За 13 часов пост набрал почти 27 тысяч лайков и более 1700 комментариев.

Не все они положительные, но в основном подписчики отмечают открытость, позитив и прогрессивные взгляды Франциска, пишет Лента.ру.

В то же время некоторые пользователи соцсетей сомневаются в подлинности селфи понтифика. В частности, священник-иезуит Джеймс Мартин указывает вTwitter, что опубликованный снимок — не что иное, как скриншот с видеочата Google Hangout.

Nope! Pope's First Selfie is no selfie. It's a screen grab from a Google Hangout. IG account says its official but isn't. So no selfie. Yet.