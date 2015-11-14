Die Welt: Я пережила день террора

Об этом она рассказывает в своей статье «Я пережила день террора», опубликованной на сайте газеты Die Welt.

«В Париже царит война», говорит репортер. Перед экраном телевизора стоят журналисты газеты «Libération». Они собрались на своего рода вечеринку, чтобы отпраздновать прощание со старым зданием и переезд в новую редакцию их коллег из "L'Express". Потом появилось первое сообщение: перестрелка в нескольких сотнях метров от них. Потом следующее, потом еще и еще.

В мгновение ока, полиция полностью оцепила и без того серьезно охраняемое здание. Больше никто не мог выйти или войти. Для журналистов это максимальное наказание. Находиться взаперти, когда не разрешено выходить или отделяться от группы. Но это означает, что главные эксперты Франции по исламизму в любом случае находятся в здании.

Коллеги стоят перед телевизорами и курят, бокалы все еще у них в руках, они пытаются связать воедино скудную информацию, собрать то, что известно на данный момент. В течение нескольких минут, число жертв увеличивается с трех до 18, затем до 40, но никто не знает наверняка. Люди ошеломлены, они в шоке. Внезапно кто-то начинает усиленно работать. Речь идет о самой настоящей «бойне».

Таких нападений не было никогда

Среди коллег присутствует Жерар Биар, главный редактор газеты «Charlie Hebdo». До недавнего времени коллеги «Charlie Hebdo» размещались здесь на улице Беранже. После терактов 7 января их приютили коллеги из «Libération». И теперь это. Дежавю, но явно хуже, с еще большим количеством погибших.

На данный момент совершенно ясно: нападений такого масштаба ранее никогда не было. Речь идет о семи разных местах убийств. Даже у президента Франсуа Олланда дрожал голос, когда он в полночь выступал перед камерами. Введено чрезвычайное положение, границы закрыты.

Франция стремится показать величие, говорит Олланд, но на мгновение она кажется слабой, Франция, которая получает одну травму за другой, подвергается нападениям сумасшедших, которые не проводят различий.

По сообщениям, в «Батаклане» было 500 человек

Стреляли по молодым людям, которые в начале уик-энда сидели в кафе, по людям, которые хотели послушать музыку в концертном зале «Батаклан». Они не забыли также и о футбольных фанатах, пришедших на товарищеский матч между Францией и Германией на «Стад де Франс». Президент Франции Франсуа Олланд и министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер были незаметно эвакуированы во время первого тайма, игра продолжилась.

Солэн, молодая коллега, пережила теракт в «Charlie Hebdo» только потому, что в тот день у нее была встреча в редакции «Libération» и она опоздала, сейчас на ее лице – растерянность, в глазах – слезы. Полицейский репортер обзванивает все свои контакты, но никто не может ей ничего сказать: «Мы все едем на набережную Орфевр, в главное управление полиции». Большего она узнать не смогла.

С террасы здания «Libération» виден весь город. Вон Эйфелева башня, сияет, как ни в чем не бывало. Сирены полицейских машин больше не смолкают. «Батаклан» находится менее чем в 300 метрах от редакции. Все билеты на концерт были проданы.

По сообщениям, в «Батаклане» было 500 человек. Можно прочесть твит «Вытащите нас отсюда. Они убивают одного за другим». Примерно в час полиция штурмовала здание. Согласно полицейским источникам, жертв, по меньшей мере, 100, кроме них есть еще жертвы в других местах преступления.

В ведерках со льдом плавают пустые бутылки из-под шампанского. Праздник закончился, но никто отсюда не выйдет.