Си Цзиньпин утверждает, что Китай никогда не пойдет по пути экспансии и насаждения сфер влияния

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер Китая заявил сегодня в Нью-Йорке на общеполитической дискуссии в отношении мировых проблем в рамках 70-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Читайте такжеГлава КНР: "Закон джунглей" не может быть моделью партнерства стран

"Китай неизменно будет идти по пути развития мира во всем мире. Мы всячески привержены мирному развитию, независимо от дальнейшей эволюции международного порядка, не зависимо от того, насколько сильным станет Китай - мы никогда не будем идти путем гегемонии, экспансии или насаждения сфер влияния", - подчеркнул Си Цзиньпин.

Как отметил председатель КНР, его страна будет способствовать глобальному развитию.

"Я хотел бы воспользоваться возможностью и объявить о том, что Китай решил сформировать фонд под эгидой ООН в размере 1 млрд долларов, который будет действовать 10 лет", - заявил лидер Китая.

Указанные средства будут направлены на многостороннее развитие и дальнейшее содействие укреплению мира во всем мире.