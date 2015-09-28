В Госдуме РФ прокомментировали выступление Обамы в ООН
19:14, 28 сентября 2015Политика
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Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков заявил, что позиция Барака Обамы по кризису в Украине не изменилась.
REUTERS
Об этом он написал в свое Twitter.
«Судя по заявлению на Генассамблее ООН, позиция Обамы по Украине и санкциям не сдвинулась ни на йоту: он намерен продолжать прежнюю линию», - написал Пушков.
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Ранее Обама заявил, что санкции против России будут сохранены. В то же время президент США подчеркнул, что Вашингтон хочет, чтобы Россия была сильной.
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