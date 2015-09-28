В Госдуме РФ прокомментировали выступление Обамы в ООН

Об этом он написал в свое Twitter.

«Судя по заявлению на Генассамблее ООН, позиция Обамы по Украине и санкциям не сдвинулась ни на йоту: он намерен продолжать прежнюю линию», - написал Пушков.

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Ранее Обама заявил, что санкции против России будут сохранены. В то же время президент США подчеркнул, что Вашингтон хочет, чтобы Россия была сильной.