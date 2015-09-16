В ЕС могут остановить прием беженцев с Балкан и Украины - Сикорский

Об этом заявил экс-глава МИД и спикер сейма Польши Радослав Сикорский, передает "Европейская правда".

В частности, по его словам, это может касаться граждан Украины.

"Есть фундаментальное различие между беженцами с Ближнего Востока и украинскими беженцами. Мигранты с Ближнего Востока вынуждены покидать свою страну. Украинцы же могут перемещаться внутри своей страны, с востока на запад", - пояснил он.

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По его словам, страны-члены ЕС вскоре могут принять решение об отказе в убежище тем лицам, которые могли бы остаться в своей стране. Прежде всего это касается государств Западных Балкан, откуда идет значительный поток искателей убежища, в частности – в Германию.

"Идет дискуссия о том, стоит ли отменить выдачу статуса политических беженцев гражданам тех стран, которые являются кандидатами на вступление в ЕС, например Балканских стран... Если они соблюдают права человека, демократию и верховенство права, то статус политических беженцев для граждан из таких стран является сомнительным", - пояснил политик.

Он также отметил, что предпочитает "помогать украинцам решать проблему переселенцев внутри Украины, а не помогать украинским беженцам в Польше".