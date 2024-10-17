Узнайте, когда в 2025 году украинцы отмечают Троицу и какие есть приметы о празднике.

Ежегодно в начале лета у православных верующих наступает Троица - праздник триединства Бога-Отца, Сына и Святого Духа. Её также называют Пятидесятница, Зеленый праздник или Зеленое воскресенье. Торжество является переходящим. Это значит, что его дата привязана к Пасхе и каждый год меняется.

Узнайте, когда Троица в следующем году у православных, как отметить праздник и что нельзя делать.

Когда Троица в 2025 году

Троица отмечается через 50 дней после Пасхи и всегда наступает в воскресенье. Отсюда и появилось название Пятидесятница.

И у православных, и у католиков Пасха 2025 отмечается 20 апреля. Соответственно, Троица 2025 будет 8 июня.

Что такое Троица простыми словами

В этот день вспоминают событие, которое произошло на пятидесятый день после воскрешения Иисуса. Когда его ученики собрались на горе для совместной молитвы, на них опустился Святой Дух. После этого апостолы заговорили на разных языках и получили дар проповедования.

Это событие было предсказано Иисусом. Когда оно сбылось, ученики Христа убедились, что святая Троица действительно существует и состоит из Отца, Сына и Святого Духа.

Что можно и что нельзя делать на Троицу

Троицу в Украине называют Зеленым праздником. И не просто так - в этот день принято украшать жилье различной зеленью и ветками деревьев. Наиболее популярным растением является аир. Его освящают в церкви, а затем раскладывают по дому.

Женщины на Троицу плетут венки и украшают цветами волосы. А у молодежи в этот день издавна принято веселиться, петь и водить хороводы. Поста на Пятидесятницу нет, поэтому на праздничный стол можно готовить любые лакомства.

Запреты в Троицу такие же, как и в любой другой крупный церковный праздник. В праздник запрещено:

ссориться, сквернословить, обижать других людей:

сплетничать, завидовать, лгать;

заниматься тяжелым физическим трудом, работать на участке;

злоупотреблять алкоголем;

заниматься рукоделием.

Также церковь не поощряет любые магические практики, хотя среди украинок популярны гадания на Троицу.

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