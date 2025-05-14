Ночная атака на Украину: стали известны последствия в областях

Во время ночного удара российских оккупантов по Украине, в Ривненской области силы ПВО сбили 4 воздушные цели россиян.
Об этом сообщил глава Ривненской ОГА Александр Коваль. "Два человека получили ранения. Есть незначительные разрушения гражданской инфраструктуры. На местах сбития работают соответствующие службы", - детализировал он.
Кроме этого, ночью массированную вражескую атаку дронов пережила Кировоградская область. Об этом сообщил областной глава Андрей Райкович. Он детализировал, что в Кропивницком районе часть беспилотников уничтожена силами ПВО.
"Главное - обошлось без пострадавших", - подчеркнул он.
При этом, как сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в Telegram, россияне ошибочно ударили по оккупированному Токмаку Запорожской области, в результате чего там произошел сильный пожар.
Ночная воздушная атака
После часа ночи РФ начала атаковать Украину "шахедами", тревога дошла даже до западных областей. Силы ПВО работали и на Киевщине.
Кроме этого, в ночь на 12 мая оккупанты запустили 108 БПЛА различных типов. Сбить удалось 55. В результате этой атаки пострадали Одесская, Николаевская, Донецкая и Житомирская области.
А в ночь на 13 мая количество запущенных дронов значительно сократилось - Командование Воздушных сил отчиталось о сбитии 10 "шахедов".