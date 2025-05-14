В этом году минимальная зарплата в Чехии в час, как и сама "минималка", стала больше.

В 2025 году минимальная зарплата в Чехии стала выше, а также несколько изменилась система ее расчета. Рассказываем, по какому принципу теперь начисляют ежемесячные выплаты и сколько должны получать украинцы.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие самые высооплачиваемые професии в Польше в 2025 году - кого берут на большие зарплаты.

Какая минимальная зарплата в Чехии - на сколько она выросла в 2025 году

По информации Минтруда Чехии, с начала 2025-го в стране действует новая минимальная зарплата - она стала больше на 1900 крон (это в эквиваленте почти 70 евро и около 3600 грн). Сейчас минимальная зарплата в Чехии в кронах равна 20 800 крон – это почти 760 евро и около 40 тыс. грн. Если делать почасовой перерасчет, то в час это составляет 124,4 кроны (около 4,5 евро).

Видео дня

Также правительство решило несколько изменить сам механизм расчета "минималки" - теперь это процент от среднемесячной. В нынешнем году эта цифра равна около 42% (от средней зарплаты), в 2026-м он будет 43,4%. К 2029 году правительство планирует выйти на "минималку" в размере 47% от средней месячной зарплаты.

При этом, минимальная зарплата в Чехии для украинцев и других иностранцев, согласно действующему законодательству, такая же. При этом, как отмечает пражское интернет-издание Metropolevsech.eu, при подаче заявления на трудовую карту или уведомления о смене работодателя важно убедиться, что трудовой договор отаечает новым требования к минимальной зарплате.

Вас также могут заинтересовать новости: