Неясно, действительно ли Трамп переключил свои симпатии на Украину — или просто готов наказать Россию за ее непокорность.

Администрация президента США Дональда Трампа в последнее время понемногу изменяет свою позицию в отношении войны в Украине. Как пишет Financial Times, американские чиновники кажутся все более нетерпеливыми по отношению к российскому лидеру Владимиру Путину, поскольку растут подозрения, что именно он, а не президент Украины Владимир Зеленский, может быть самым большим препятствием к миру.

"У американцев была упрощенная идея — давайте очаруем Россию, окажем давление на Зеленского, и мы получим сделку. Оказалось, что просто очаровывать Россию недостаточно", - говорит Вольфганг Ишингер, бывший посол Германии в США.

Самая желанная цель Трампа — прекращение огня, которое могло бы привести к мирным переговорам и прекращению войны — пока для него недостижима, поскольку Путин отверг любые призывы прекратить боевые действия, даже несмотря на жесткие санкции. Такая очевидная непримиримость России раздражает Трампа, говорят наблюдатели.

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"В [его] общении чувствуется разочарование. Возможно, он понимает, что слишком многого лишился и ничего не получил взамен", — сказал бывший посол США в России Майкл Макфол.

Администрации Трампа также становится все труднее винить украинцев в продолжающихся боевых действиях. В последние недели Зеленский изо всех сил старался представить себя партнером по сотрудничеству. Отношения между Киевом и Вашингтоном также восстановились после ссоры в Овальном кабинете, отчасти благодаря подписанию соглашения о полезных ископаемых.

Но остается неясным, действительно ли Трамп переключил свои симпатии на Украину — или просто готов наказать Россию за ее непокорность, отмечает FT.

"Трамп определенно видит, что Путин не идет навстречу. Но я не уверен, что последствием этого станет значимое давление на Путина", — сказал Эрик Грин, бывший помощник президента Джо Байдена в Совете национальной безопасности.

При этом эксперты говорят, что Россия делает ставку на то, что президент США потеряет терпение в мирном процессе. "Путин играет в долгую игру и думает, что время на его стороне. Он рассчитывает, что Трамп потеряет интерес, а американцы прекратят военную помощь, и это ослабит украинскую армию", — сказал Макфол.

Другие эксперты считают, что опасность того, что президент США откажется от Украины, в последние недели уменьшилась.

Так, научный сотрудник Совета по международным отношениям Томас Грэм сказал, что Трампу будет трудно достичь одной из своих главных целей — перезагрузки отношений с Россией — без предварительного решения проблемы Украины.

"Слишком много поставлено на карту", ​​— сказал он. "Да, он все еще может уйти из Украины, но если он это сделает, это будет слишком похоже на провал".

Трамп и война в Украине

Накануне Трамп сделал заявление относительно возможной встречи Украины и России в Турции, которая может состояться уже в четверг, 15 мая. Трамп заявил, что рассматривает возможность прилететь в Стамбул на переговоры Украины и РФ.

При этом специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Трамп грозит выйти из процесса урегулирования, если стороны конфликта не проведут прямых переговоров.

Бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер отмечал, что Трамп действительно хочет завершения войны, однако ему не важно, где будет проходить граница российской оккупации.

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