В большинстве областей также сегодня будет дождливо.

Сегодня, 14 мая, украинцев ждет холодная и мокрая погода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха, по ее словам, не претерпит особых изменений, в течение дня предполагается +12...+18 градусов.

"Теплее всего - на Луганщине, а холоднее всего, как это ни странно, на Закарпатье", - уточнила эксперт по погоде.

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Днем, по ее данным, ожидаются периодические дожди. Только в Киевской, Житомирской, Винницкой и Черкасской областях без существенных осадков.

Погода в Киеве

В Киеве сегодня существенные осадки маловероятны, говорит Наталья Диденко. Днем при прояснениях воздух может прогреться до +15...+16 градусов.

Погода в Украине - потеплеет ли в ближайшие дни?

В ближайшие дни ожидать значительного потепления не стоит - погоду в Украине будет определять холодная масса воздуха. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают о неустойчивых погодных условиях: в дневное время возможны небольшие дожди, а ночью - заметное снижение температуры, особенно в регионах с прояснениями.

В четверг в Украину с северо-запада приблизится новый атмосферный фронт, который принесет дожди в западные и северные области. Впоследствии, во второй половине дня, осадки распространятся и на центр страны. В пятницу, 16 мая, этот фронт сместится на восток.

Кроме дождей, 15 мая в регионах запада и севера ожидаются сильные порывы ветра - до 15-18 м/с.

Температурный фон будет оставаться прохладным: ночная температура в большинстве областей будет колебаться в пределах +2...+8 градусов, а днем +10...+15. В юго-восточных регионах воздух прогреется до +18 градусов.

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