Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила надежду, что РФ согласится на 30-дневное прекращение огня в рамках усилий по прекращению войні в Украине.
Как отмечается в сообщении правительства Италии, накануне Мелони провела диалог с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, касательно переговоров между Украиной и РФ, намеченных на 15 мая.
"С учетом готовности Турции принять мирные переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле, лидеры двух стран обсудили дипломатические перспективы и подтвердили свою поддержку справедливого и прочного мира в Украине", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Мелони поблагодарила Эрдогана за усилия по поиску решений, способных положить конец войне в Украине путем дипломатии.
Она также заявила, что ожидает от России "положительного ответа на приглашение к переговорам на высшем уровне и принятия полного и безоговорочного 30-дневного прекращения огня в качестве конкретного сигнала готовности к миру".
Переговоры в Стамбуле
В Стамбуле 15 мая должны пройти переговоры Украины и РФ относительно окончания войны.
Зеленский назвал условие, при котором поедет в Стамбул на переговоры. Также украинский президент назвал темы, которые хочет обсудить с российским диктатором.
Пока не известно, кто от РФ приедет на переговоры. А американский президент отправит в Стамбул двух своих переговорщиков Кита Келлога и Стива Уиткоффа.