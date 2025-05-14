Итальянский премьер провела диалог с турецким президентом Эрдоганом, во время которых стороны обсудили грядущие переговоры Украины и РФ.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила надежду, что РФ согласится на 30-дневное прекращение огня в рамках усилий по прекращению войні в Украине.

Как отмечается в сообщении правительства Италии, накануне Мелони провела диалог с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, касательно переговоров между Украиной и РФ, намеченных на 15 мая.

"С учетом готовности Турции принять мирные переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле, лидеры двух стран обсудили дипломатические перспективы и подтвердили свою поддержку справедливого и прочного мира в Украине", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что Мелони поблагодарила Эрдогана за усилия по поиску решений, способных положить конец войне в Украине путем дипломатии.

Она также заявила, что ожидает от России "положительного ответа на приглашение к переговорам на высшем уровне и принятия полного и безоговорочного 30-дневного прекращения огня в качестве конкретного сигнала готовности к миру".

Переговоры в Стамбуле

В Стамбуле 15 мая должны пройти переговоры Украины и РФ относительно окончания войны.

Зеленский назвал условие, при котором поедет в Стамбул на переговоры. Также украинский президент назвал темы, которые хочет обсудить с российским диктатором.

Пока не известно, кто от РФ приедет на переговоры. А американский президент отправит в Стамбул двух своих переговорщиков Кита Келлога и Стива Уиткоффа.

Вас також можуть зацікавити новини: